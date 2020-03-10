SON DAKİKA
OKULLAR TATİL OLACAK MI ? SAĞLIK BAKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Mart 2020 17:20

Yunanistan hakkında AİHM'e yapılan 2 başvuru işleme alındı

Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için AİHM'e yapılan iki başvuru işleme alındı." denildi.

Yunanistan hakkında AİHM'e yapılan 2 başvuru işleme alındı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunanistan tarafından sınırda geri itilen sığınmacı aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan iki başvurunun mahkeme tarafından işleme alındığını bildirdi.

Genel Müdürlükten, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan haklarını ihlal eden uygulamalarının AİHM'e taşınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan iki başvuru mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yunanistan , aihm , göç idaresi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM