  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yunanistan'ın ittiği 49 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ittiği 49 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ittiği 49 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'TCSG-28' botuna alarak kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. 

Etiketler balıkesir yunanistan kaçak göçmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sarallar grubuna dev operasyon: 117 gözaltı
TRT'den Milli Takımlar için skandal video! Apar topar silindi
İkinci el araç alacaklar dikkat: Bayram öncesi kötü haber geldi
UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi...
Dolar, Euro ve altın kritik sınırda
Erdoğan'ın maaş zammı iptal edildi
AK Partili belediye başkanını yasak aşk yaktı: ''İstifamı vereceğim''
Seks tarikatı davasında karar açıklandı, ayrıntılar mide bulandırdı
Gecenin bombasını Melih Gökçek patlattı: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulundu
Beklenen ''indirimcik'' geldi, ikincisi yolda... İşte yeni fiyatlar