Yüz binler isim değişikliği için akın etti: İşte en çok değiştirilen isim ve soyisimler

Gülünç bulunduğu, genel ahlaka aykırı olduğu veya benzeri nedenlerle isim ve soyisimlerinin değiştirilmesini isteyen vatandaşlar için başvuru süresi uzatıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, ad ve soyad değişikliği başvuruları 24 Aralık'a dek uzatıldı. Vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden de yapabilecek. Peki, yüz binlerce kişinin yararlandığı uygulama sayesinde en çok değiştirilen soyisimleri ve isimler hangileri? Türkiye'de en çok kullanılan adlar ve soyadları neler?



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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada geçtiğimiz kasımda yapılan açıklamada yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşların 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabileceği belirtilmişti.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi.



Vatandaşlar bugüne dek ad ve soyadı değişikliği uygulamasına yoğun ilgi gösterdi.



İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.



Vatandaşlar tarafından en çok değiştirilen adlar arasında "Yunis, Memet, Rabiye, Hava, Esme, Ümüt, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet" yer aldı

En çok değiştirilen soyadları ise "Aydin, Çakal, Çinar, Çoşkun, Dalkıç, Deli, İşik, Kahriman, Kör, Satılmış, Top, Turğut, Uğuz" oldu

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yaklaşık 1 buçuk milyon kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip ediyor. En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekiyor. (AA)