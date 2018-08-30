Yüz binlerce kişiye müjde ! O süre düşüyor...

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Bedelli askerlikten faydalanacakların birinci celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi. Yükümlüler, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek. Öte yandan bedelli askerlikten yararlanacak kişileri sevindirecek bir bilgi daha geldi. Bedelliden yararlanacak askerlerin yol izinlerinin de 21 günden düşeceği iddia edildi.

Bedelli askerlikte celp sürecinin başlamasıyla yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bedelli askerlerin gidecekleri yerlere göre yol izni de verileceği ve bu sürenin askerlik süresinden düşeceği öğrenildi.

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği haber geldi. Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı.

15 Eylül'de 12 bin asker kışlada olacak

Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek.

Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

26 günde 405 bin başvuru

Öte yandan bedelli askerlikten şu ana kadar yararlananların sayısı da belli oldu. 26 günde 405 bin kişi başvuru yaparken, bu önceki 5 bedelli askerlikten yararlananların toplam sayısını aştı. 3 Ağustos'ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Yol süresi 21 günden düşecek

A Haber'in haberine göre, bedelli askerlikte celp döneminin belli olmasıyla, bedelli askerleri sevindirecek bir detay daha ortaya çıktı. Bedelli askerlerin gidecekleri birliklere göre, yol izni verileceği öğrenildi. Bedelli askerlere verilen bu yol izninin 21 günlük askerlik sürecinden düşeceği bildirildi.