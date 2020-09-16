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  3. 16 Eylül 2020 10:17

Yüz yüze eğitime 4 gün kala korkutan açıklama

Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak. Alınması gereken önemlere yönelik açıklamalar yapan, Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, ilkokul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ders verecek 120 bin öğretmene ücretsiz test yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Yüz yüze eğitime 4 gün kala korkutan açıklama
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Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, yüz yüze eğitim öncesi ders verecek öğretmenlere test yapılması konusunda çağrıda bulundu.  Test yapılmaması durumunda öğretmenler, veliler ve öğrencilerin virüs almasının yüksek ihtimal olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir okula para göndermedi. Maske ve dezenfektan yok. Ayrıca, İŞ-KUR okulları temizleyecek yardımcı eleman alımı yapmadı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler nasıl güvenli olacak?” dedi. 

TEDBİRLER DE BÜTÇE DE YETERSİZ 

 Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, okulların  salgın önlemlerini alamadığını söyleyen Yıldırım, “Veliler endişeli. Çünkü okullarda dezenfektan, maske, siperlik, kolonya, ateş ölçer de yok. Bunun nedeni Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaz başından bugüne kadar bütçe sağlamaması. Ayrıca, yardımcı hizmetli alımı da yapılamıyor” değerlendirmesini yaptı. Öğretmelere yönelik testin eğitim başlamadan önce yapılması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, “Öğretmenler pazartesi gününe kadar teste sokulup sonucunu aldıktan sonra, öğrencilerin karşısına çıkmalıdır” dedi.

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