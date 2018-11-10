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  3. 10 Kasım 2018 17:27

Zabıt katibi Serpil fena yakalandı !

Sivas Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Serpil Ç., zimmetine 16 bin lira para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Zabıt katibi Serpil fena yakalandı !
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Kamu kurum ve kuruluşlarının, mahkeme masrafları için Sivas 2'nci İş Mahkemesi'ndeki dosyalara yatırdığı avansların eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. İlk incelemede, kadın zabıt katibi Serpil Ç., avanslardan yaklaşık 16 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla Adalet Komisyonu tarafından açığa alındı. Daha sonra gözaltına alınan zabıt katibi, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, geçmişe dönük mahkeme dosyalarının tek tek inceleneceği kaydedildi.
 

DHA

zabıt katibi , zimmet , para
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