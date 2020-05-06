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  3. 06 Mayıs 2020 21:15

Zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

İstanbul Silivri'de meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı, Arkalarından gelen 6 araç ise duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Silivri D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edirne istikametinde giden 2 araç çarpıştı. Arkalarından gelen 6 araç da duramayarak kaza yaptı.

Toplam 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobilde bulunan yolcu Yavuz E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre yan yoldan verildi.

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