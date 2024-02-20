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Zonguldak açıklarında balık bolluğu!

Zonguldak açıklarında balık bolluğu!
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Zonguldak'a bağlı Kilimli ilçesi açıklarında balık bolluğu sürüyor. Bölgeye akın eden balıkçılar, ağlarını atıp yoğun mesai harcadıkları bölgeden teknelerini doldurup dönüyor.

Zonguldak’ta birkaç haftadır devam eden balık bolluğu sürüyor. Kilimli açıklarında görülen istavrit yoğunluğu nedeniyle onlarca balıkçı bölgeye akın etti.

MERAKLI BEKLEYİŞ

Sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar balığın yoğun olduğu bu bölgede ağlarını denize bırakarak meraklı bekleyişini sürdürdü. Çok sayıda tekneleri gören vatandaşlar ise o anları telefonlarına kaydederek sosyal medya da paylaştı.

Etiketler Zonguldak balık
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