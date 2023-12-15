Zonguldak'ta kayıp 7 denizciyi aramaya çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı yük gemisinin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp denizcilere ulaşmak için AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, TSK'ya ait SAT komandoları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarına devam ediyor.

NENE HATUN GEMİSİ DE DESTEK VERİYOR

Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun gemisi de destek veriyor.

Öte yandan Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Kıyı Emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Karadeniz Ereğli Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketinden yetkililerin katılımıyla kayıp denizcileri arama kurtarma çalışmalarına yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.