  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Şubat 2020 23:40

Zonguldak'ta yavru köpekleri zehirledi !

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ormanlık alanda 7 yavru köpek ölüsü bulundu. Klinikte yapılan incelemelerde köpeklerin zehirlendiği ortaya çıktı.

Zonguldak'ta yavru köpekleri zehirledi !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yavru köpekler zehirlendi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ölü bulunan 7 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

İlçede merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü karşısındaki ormanlık alanda 7 yavru köpek ölüsü bulundu.

Hayvanseverler, köpekleri veteriner kliniğine götürdü. İlk belirlemelere göre köpeklerin zehirlendikleri tespit edildi.

Hayvansever Cemil Genç köpekleri görünce çok üzüldüklerini belirterek, "Kimler tarafından zehirlendiklerini bilmiyoruz ama bunu yapan insanlıktan nasibini almamış. Çok üzücü bir durum ve içimiz acıyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kameralardan takip edeceğiz. Allah’a havale ediyoruz." dedi. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
zonguldak , zehirleme , yavru köpek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM