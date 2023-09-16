18 Eylül haftası burç yorumları: Eskilerden ders çıkarma ve pembe düşlerden korunma zamanı...

Sabit yıldızlar, insan yaşamında düzenli olarak etkin değildir. Ancak yaşamın bir döneminde, güçlü bir tetikleme yapabilirler ve sonraki zamanlar için bağlayıcı etkileri ortaya çıkabilir. Zorlu Menkar ve Capulus sabit yıldızlarının arasında kalan Jüpiter/Uranüs kavuşumu yaklaşık bir ay daha; doğum haritanızdaki Boğa evi konularında; eskiden yaşanmış öfke krizlerini, aşırı durumları, gerilimleri, kısıtlanmayı ya da maddi zorlukları yeniden gündeme getirebilir. Yapmanız gereken; eski yanlışlarınızı yeniden gözden geçirmek ve farkındalıkla bunlardan ders çıkartmaktır. Doğum haritanızın Boğa evinde, özellikle para konularına dikkat etmeli; ölçülü, akılcı ve sağlam durmalısınız.

Doğum haritanızın; Boğa, Başak ve Oğlak evleri arasında birbirlerini destekleyen olumlu büyük üçgen açı ve gezegenlerin geri hareketi (Merkür hariç) bu hafta da devam ediyor. Doğum haritanızın Oğlak evinde, eskiden olan önemli ve olumlu bir değişiklik yeniden gündeme gelebilir. Başak evinizin konuları ağırlıklıdır ve diğer konuların önüne geçebilir. Genelde, eski yanlışları düzeltme zamanıdır.

Dikkatli ve uyanık olmanız gereken diğer alan; gerçekler ile düş dünyası arasında kararsız kaldığınız durumlar olacak. Bu ikilem; mantık ve duygu arasında ya da netleşmek ile bulanık kaypak durumlar arasında olabilir. Ben olsam, dengeli biçimde; akılcı, gerçekçi ve net olanı seçerim. Çünkü Güneş, gerçekleri simgeleyen Başak burcunda ve gerçekleri net olarak ortaya koyma eğilimindedir. Karşıt durumda ve Balık evinde duran Neptün ise sizi pembe masal dünyasının aldanmalarına götürmek ister. Sahte ve kaypak bir mutluluk mu, yoksa gerçekler ve akılcı seçimler mi? Karar sizin.

YÜKSELEN KOÇ: Kazandığınız parayı ya da birikimleri; eğlenceye, flörtleşmeye ya da çocuklarla ilgili bir konuya kontrolsüz ve ölçüsüzce harcayıp sıkıntı yaşadığınız eski bir durum, bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Eski yanlışlarınızı fark etme ve bunlardan ders çıkarma zamanıdır. İş ortamı, görev, sorumluluklar ve sağlık konusunda gerçekçi ve akılcı olmalısınız. Alkol benzeri alışkanlıkların zihninizi bulandırmasına izin vermeyin. Meslek, kariyer, sosyal ortam, iş görevi, sorumluluk alma, para kazanma ya da biriktirme konularında önceden karşınıza çıkan bir şans yeniden gündeme gelebilir. Kaçırdığınız bir fırsat olduysa, şimdi bunu yeniden düşünmeniz ve değerlendirmeniz yararlı olur.

YÜKSELEN BOĞA: Aileden sevdiğiniz bir kişi ile önceden olan bir kriz, aşırı durumlar, kontrolsüzlük ve ölçüsüzlük bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Eski yanlışlarınızdan, eksiklerden ya da aşırı öfkenizden şimdi dersler çıkarma ve yanlışları düzeltme zamanıdır. Gerçekçi ve ölçülü kişisel eğlenceler ile gruplardan tanıdığınız; uçuk, kaçık ve kaypak kişiler arasında, eğer bir çelişki ya da uyumsuzluk yaşarsanız, doğru yolda olanın kendiniz olduğunu bilin. Sağlamcı, dürüst, gerçekçi kişiliğiniz, yabancılarla ya da meslek ile ilgili önemli bir değişiklik ve kişisel eğlenceleriniz için; önceden karşınıza çıkan bir şans yeniden gündeme gelebilir. Eğer o fırsatı kaçırdıysanız, şimdi bunu yeniden düşünmelisiniz.

YÜKSELEN İKİZLER: Yakın bir dost ya da sevdiğiniz bir akraba ile ilgili; hastane gibi izole durumları ya da ayrı kalmayı gerektiren bir durum, görüşme kopukluğu, aşırılıklar ya da kontrol dışı durumlar, bugünlerde yeniden gündeme gelebilir. Eski yanlışlarınız ya da eksik bıraktıklarınız üzerinde şimdi yeniden düşünme ve dersler çıkarma zamanıdır. Aile, ev, aile yadigarları, miras, cinsellik, ölüm ötesi alan, yabancı kişiler, yabancı ülkeler ya da soyut kavramlar ve sanat çalışmaları hakkında, önceden karşınıza çıkan bir şans ya da olumlu bir fırsat, bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Eğer önceden kaçırdığınız bir fırsat varsa, şimdi bunu yeniden düşünmek sizin yararınıza olur.

YÜKSELEN YENGEÇ: Benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz kişiler, sosyal gruplaşmalar ya da ekip çalışması yaptığınız arkadaşlarınız ile para konularını yan yana getirmeyin ve eski yanlışlarınızdan ders çıkartın. Yakından tanıdığınız dostlar, babanız, kardeşler ya da yakın çevreler ile uzaktaki ya da yabancı olan kişiler arasında görüş ayrılıkları var. Uzaktaki pembe düşler ve sanal mutluluk alemi yerine; yanınızdaki daha akılcı ve gerçekçi olanı ve dostların uyarılarını seçmek daha doğrudur. Ayrıca, sosyal ortam ya da dostlar yardımı ile eş, sevgili ya da cinsel yakınlaşmalar konularında eski bir fırsat yeniden gündeme gelirse, bunu şimdi yeniden düşünmek ve değerlendirmek yararlı olur.

YÜKSELEN ASLAN: Meslek, kariyer, gelecek planlarında ya da yönetici ilişkilerinde para ağırlıklı konular için nezaketsiz davranarak gerginlik yaratmayın. Bu konularda eski yanlışlarınızdan ders çıkartarak daha uyumlu olmalısınız. Çalışarak kazandığınız gerçek para ya da birikimler ile başkalarının maddi olanaklarını kullanma düşleriniz arasında çelişkili durumlar ve kararsızlık olabilir. Başkalarından yararlanmak pembe bir masaldır, beraberinde tehlikeli durumlar ve aldanma getirir. Daha gerçekçi olan kendi paranıza odaklanmalısınız. Meslek, iş ya da yakın ilişkiler alanında; eskiden önünüze gelen bir fırsat yeniden gündeme gelirse, bunu şimdi yeniden düşünmek ve değerlendirmek yararlı olur.

YÜKSELEN BAŞAK: Yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, davalar ya da eğitimlerle ilgili bir konuda, eskiden olmuş ve sevdiğiniz bir kişi ile üzücü durumlar yaratmış olan eski bir gerginlik bu hafta yeniden gündeme gelebilir. Eski yanlışları fark etmek, dersler çıkartmak ve daha anlayışlı olmak gerekiyor. Eş ya da sevgili konularında pembe düşler ve romantizmin çekiciliğine kapılıp, gerçeklerden uzaklaşmayın. Akılcı bir dengede kalmak en iyisidir. Eskiden olmuş, uzaktaki ya da yabancı bir kişiyle bir flörtleşme, yakınlaşma ya da iş fırsatı bugünlerde yeniden gündeme gelebilir. Daha önceden bu fırsatı kaçırdıysanız, şimdi bunu yeniden düşünmek ve değerlendirmek yararlı olacaktır.

YÜKSELEN TERAZİ: Sosyal gruplardan sevdiğiniz birisi ile yaşadığınız terslikler, yeniden gündeme gelebilir. Bunlar; başkasının maddi olanaklarından yararlanma, cinsel yakınlık denemeleri, ölüm ötesini ilgilendiren konular ya da beklenmedik tehlikeler olabilir. Bu konularda eski yanlışlarınızı fark etme ve ders çıkarma zamanıdır. İşiniz ve sağlığınız hakkında, bu hafta daha akılcı, dengeli ve gerçekçi olmanız gerekiyor. Pembe düşlerin sizi nereye götüreceği bilinmez. Gerçekler ise en azından göz önündedir. Aile, ev, aile yadigarları, aile mirası ya da eğlence yaşamı gibi konular yeniden gündeme gelirse, eskiden kaçırdığınız bir fırsatı, şimdi yeniden düşünmek ve değerlendirmek sizin için yararlı olur.

YÜKSELEN AKREP: Eskiden olmuş olan; eş, sevgili ortak gibi en yakın ikili ilişkideki kontrolsüzlük, krizler, ölçüsüz eğlence ve harcamalar yüzünden meslekte kayıp ya da yöneticilerle olan terslikler, bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Şimdi bunlar üzerinde yeniden düşünme ve eski yanlışlardan ders çıkarma zamanıdır. Eğlence yaşamınızdaki kaypak, sisli durumlar ya da alkol benzerleri yerine, daha akılcı ve gerçekçi grupların içinde olmak yararlıdır. Yakın dostlar, aile, akrabalar, sosyal gruplar, ekip çalışmaları ve eş ya da sevgili konusunda; önceden sahip olduğunuz bir şans ya da fırsat yeniden gündeme gelirse, bu fırsatı yeniden düşünmek ve değerlendirmek sizin için yararlı olur.

YÜKSELEN YAY: Yabancı biri ya da uzaktaki sevdiğiniz birisi ile iş, bakım görevi ya da sağlık gibi konularda eskiden yaşanmış bir terslik yeniden gündeme gelebilir. Şimdi eski yanlışları ya da eksikleri yeniden düşünme ve eski kontrolsüz durumlardan dersler çıkarma zamanıdır. Aile içindeki bulanık ve kaypak durumlar, gelecek için mantıklı ve akılcı planlar yapmayı zorlaştırabilir. Bu konuda, gerçeklerden uzaklaşmadan dengede kalmak gerekir. Birilerinin bakımı, sorumluluk alma, görevler, sağlık, para, akrabalar, toplumsal konum, yönetici kişi ya da devlet ile olan ilişkilerde, önceden sahip olduğunuz şanslar bu günlerde yeniden gündeme gelirse, bu fırsatı yeniden düşünmek ve değerlendirmek yararlı olur.

YÜKSELEN OĞLAK: Kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar için harcamalar ya da flörtleşme arayışlarınızda önceden yaşamış olduğunuz bir kriz, bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Eski yanlışlarınızı yeniden düşünme, fark etme ve yanlışlardan ders çıkarma zamanıdır. Yakın çevreden tanıdıklarınız ya da akrabalarınız ile görüş ayrılığı ve farklı bakış yüzünden zıtlaşma yaşayabilirsiniz. Gerçekler ile düşler arasında denge kurmalı ve gerçeklerden uzaklaşmamalısınız. Kendinizi dışarıya gösterme, anlatma, flörtleşmeler, eğlence yaşamı, para ve uzaktaki kişilerle ilgili önceden olan şanslı bir durum gündeme gelirse, yeni bir değerlendirme yapmalısınız. Eğer bu fırsatı kaçırdıysanız, yeniden düşünmek yararlı olur.

YÜKSELEN KOVA: Aile, ev, yuva, aile büyükleri, vatan ya da aile yadigarları ile eşiniz ya da sevgiliniz arasında, önceden geçen ters bir durum, bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Eski yanlışları ya da eksik kalanları şimdi yeniden düşünme ve yanlışlardan ders çıkarma zamanıdır. Başkalarının maddi olanaklarından akılcı biçimde yararlanabilirsiniz. Kendi paranız ya da kazancınız için pembe düşler kurmayın, yoksa aldanırsınız. Soyut alanlar, inançlar, aile, ev, cinsellik arayışları ve başkalarının paraları hakkında; önceden şanslı olduğunuz bir konu yeniden gündeme gelirse, bunlar için yeni bir değerlendirme yapmanız yararlı olur. Belki kaçırdığınız bir fırsatı fark eder ve bunu yeniden düşünürsünüz.

YÜKSELEN BALIK: Kardeşler, yakın akrabalar ya da yakın çevre dostları ve iletişimlerdeki kontrolsüz ve ölçüsüz durumlar yüzünden eski bir üzüntü ya da sağlık konusundaki terslikler bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Eski yanlışlarınızı ya da eksik bıraktığınızı, şimdi yeniden düşünme ve dersler çıkarma zamanıdır. Eş ya da sevgili gibi yakın ilişkinizde mantıklı ve gerçekçi olmanız gerekiyor. Kaypak ve bulanık davranışlarınız ilişkiyi yıpratabilir. Gruplarda liderlik, bilinçaltı dürtüler, yakın çevreniz ya da eş-sevgili gibi sosyal ilişkilerde; önceden olan şanslı durumlar yeniden gündeme gelebilir. Kaçırdığınız bir fırsat olduysa, şimdi bunu yeniden düşünme zamanıdır.