18 Temmuz haftası burç yorumları: Gökyüzü size neler söylüyor ?

Yorumlarımı öncelikle yükselen burcunuza göre, eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız burcunuza göre okuyabilirsiniz. Rahat ve kolay bir hafta dilerim.

YÜKSELEN KOÇ: Bu haftanın canlı konuları; aile, aile büyükleri ve ev çevresinde yoğunlaşıyor. Birlikte iyi niyetli, anlayışlı ve huzur veren görüşmeler, haberleşmeler, yazışmalar ya da belki doğa gezileri rahatlatıcı etki yapar. Çevrenize karşı daha yumuşak başlı ve anlayışlı olmalısınız. Diğerleriyle yarışmak, öne çıkmak gibi hırslarınız sosyal konumunuzda ve ev ilişkilerinde size puan kaybettiriyor. Eğer gizli aşk gibi bir eğiliminiz varsa, bu düş kırıklığına neden olabilir. Olabildiği kadar gerçekçi, açık ve net olmalısınız. Diğer dikkat etmeniz gereken konu; meslek, kariyer, gelecek planları ya da sosyal konumdaki önemli değişimler olabilir. Bu değişim, aile düzeni ile aykırılık taşıyabilir. En iyisi uyum ve dengeden yana olmak, anlayış ve sabır göstermektir.

YÜKSELEN BOĞA: Bu haftanın yoğun konuları kardeşlerle, yakın akrabalarla ya da bunlar kadar yakınınız olan kişilerle görüşmeler, yazışmalar, haberleşmeler ve belki de anlaşmalar olabilir. Sosyal çevrelerle ince, nazik ve anlayışlı görüşmeler daha sıcak yakınlaşmaları başlatabilir, size huzur verebilir ya da sanatçı yönünüzü ortaya çıkartabilir. Ancak bu alanda fazla ve ölçüsüz para harcamayın. Yakın akrabalar ya da baba ile ilgili eski bir üzüntü yaşamınızda sizi yalnız hissettiriyor ve parlamanızı engelliyor. Bununla ilgili çıkartacağınız kişisel dersler, daha sonra başkalarına da yardımcı olmanızı sağlayabilir. Özellikle uzaktakilerle ya da yöneticilerle olan kültür, inançlar ya da fikir ayrılıklarını derinleştirmemeye dikkat etmelisiniz, yoksa sonlanmaya doğru gidebilir. Önemli değişimleri kabullenmek ya da uyum sağlamak sizin için daha iyidir.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu haftanın yoğun konuları; maddi konular, çalışarak kazandıklarınız, birikimleriniz ya da alacaklarınızla ilgilidir. Genel olarak kazançlı bir ortamda görüşmeler ya da anlaşmalar yapabilirsiniz. Meslek alanında ya da kariyer ve gelecek planlarında yaratıcı düşüncelerinizi ya da sezgilerinizi kullanabileceğiniz ve huzur duyabileceğiniz zamandır. Ancak meslek ya da yönetici yakınlaşmalarının aşk türüne dönmesi sakıncalıdır. Çünkü düş kırıklığı yaşama olasılığı vardır. İyi tanımadığınız sosyal tanışıklık düzeyindeki kişiler, baba ile ilgili eski acılarınızı canlandırabilir. Bu kişilere para kaptırmayın ve kendi şifalanma yolunuzu bulun. Dikkat etmeniz gereken diğer konu, başkalarına ya da eşinize ait olan paradır. Bunun kullanımında diğerleriyle fikir ayrılıkları, farklı düşünceler olabilir. Değişime direnmek yerine uzlaşmak sizin için daha iyidir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu haftanın yoğun konusu kendinizle ilgileniyor olmaktır. Şimdi, çevreye olan davranış alışkanlıklarınızı, anaç duygularınızı, başkalarına yardım etme isteğinizi ve duygusal yönü ağır basan kişiliğinizi çevreye gösterme zamanıdır. Genel olarak daha yumuşak ve sevecen iletişimler sizi başarılı kılar. Özellikle yabancılarla ya da uzaktakilerle karşılıklı anlayış ve dostça yakınlaşmalar size huzur verebilir. Ancak onlarla özellikle gizli aşk beklentilerinden uzak durmalısınız. Yoksa düş kırıklığı ya da utanılacak duruma düşme olasılığı vardır. Dikkat etmeniz gereken; eş, sevgili ya da ortağınızla fikir ayrılıklarına ve çekişmelere düşmemektir. Çünkü bu uyumsuzluk bitiş ya da önemli değişimler getirebilir.

YÜKSELEN ASLAN: Bu haftanın yoğun konuları; içsel dünyanız, soyut kavramlara odaklanma, sanatta yaratıcılık, gizli cinsel yakınlaşmalar ya da inançlarınızla ilgili alandır. Bu konularda yazışmalar, görüşmeler ya da haberleşmeler size huzur vericidir. Ancak işin içine aşk duygularını katmak isterseniz, bu beklentiniz boşa çıkar, utanacağınız duruma düşebilirsiniz ve düş kırıklığı yaşayabilirsiniz. İş ortamınız ya da sağlığınızla ilgili eski alışık olduğunuz düzen ya da düşünceleriniz değişmek üzeredir. Yeni durumlara uyum göstermezseniz ve inatlaşırsanız, değişimler daha zorlu yoldan gelir. Özellikle iş ortamındaki görüşmelerde, diğerlerinin düşüncelerine saygı ve uzlaşma göstermeniz gereken zamandır.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu haftanın yoğun gündemi, iyi tanımadığınız ya da sosyal tanışıklık düzeyindeki akadaşlarınızla görüşmeler, yazışmalar, haberleşmelerdir. Bu iletişimlerin daha sonra duygusal yakınlığa ya da huzurlu ortaklıklara dönüşme olasılığı vardır. Ancak yine de bu gelişmeler olurken, fazla pembe düşler kurmazsanız daha iyidir. Çünkü, utanacağınız duruma düşme olasılığı vardır. Dikkat etmeniz gerekenler; kişisel zevkleriniz ile sosyal arkadaşlık çevreniz arasındaki fikir ayrılıkları ya da çekişmeler olabilir. Zevk alanınızda değişimler olsa bile yine de diğerlerine saygı gösterseniz iyi olur. Özellikle onlarla kuracağınız iletişimlerde; sert, inatçı ve sonlandırıcı bir dil kullanmaktan kaçınmalısınız.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta sizin için yoğun ve canlı geçecek konular; meslek, kariyer, gelecek planlarınız, sosyal konumunuz ve yöneticilerle olan ilişkilerinizdir. İnce, nazik ve anlayışlı iletişimler, anlaşmalar, görüşmeler ya da haberleşmeler yapabilir ve bundan huzur duyabilirsiniz. Ancak, iş ortamında ya da yöneticilerle olan sıcak yakınlaşmalarda aşk, meşk ya da sevgili sınırlarına girmemelisiniz. Yoksa, utanacağınız durumlara düşme ve hayal kırıklığı yaşama olasılığınız yüksektir. Dikkat etmeniz gereken diğer konu; aile, aile büyükleri ve ev konularıdır. Bu alanda, diğerleriyle yaşayacağınız fikir ayrılıklarında daha yumuşak ve anlayışlı olmanız gerekiyor. Ayrıca, bu alanda önemli bir değişim olabilir.

YÜKSELEN AKREP: Bu haftanın yoğun ve canlı geçecek konuları; yabancılar, uzak geziler, hukuk davaları, yüksek eğitimler, kültür ve dinsel inançlarla ilgili olabilir. Bu alanlarda kuracağınız ince, nazik, hoşgörülü, huzurlu ve anlayışlı iletişimler, haberleşmeler ya da görüşmeler yeni aşkları da gündeme getirebilir. Ancak yine de ufukta görülen aşklar aldatıcı olabilir. Utanacağınız duruma düşmemek için dikkatli olmalısınız. Ayrıca; yakın çevre, akrabalar ya da kardeşlerle fikir ayrılıkları, çelişmeler, aykırılıklar ve karşı görüşlerinizi konuşurken kesinlikle inatçılık, hoşgörüsüzlük ve anlayışsızlık yapmamalısınız. Karşı tarafı anlamaya ve uzlaşmaya bakın. Yoksa durum küsmelere kadar gidebilir.

YÜKSELEN YAY: Bu haftanın sizin için yoğun konuları; başkalarının ya da eşinizin parası, vergiler, sigortalar, miras, yer altı ve ölüm ötesi konular ya da cinsel arayışlarınızdır. Bu konularda araştırma, inceleme, okuma, yazma, haberleşmelere ya da anlaşmalar yapmaya uygun haftadır. Bu konuların özellikle aile ya da ev ile ilgili bağlantılarında; ince, nazik ve anlayışlı davranışlarınız ile başarılı olup huzur duyabileceğiniz zamandır. Cinsel arayışlarınız, gizli saklı ilişkiler beklentileriniz ise düş kırıklığına uğrama eğilimindedir. Utanacağınız duruma düşmekten sakının. Kendi kazandığınız para ya da birikimlerinizi kullanmak ile, başkalarının maddi olanaklarını kullanmak konusunda diğerleriyle fikir ayrılığında olabilirsiniz. Kazançlarınız konusunda önemli değişimlere uyum göstermelisiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu haftanın önemli konuları; eş, sevgili, ortaklarla anlaşmalar, görüşmeler, haberleşmeler ya da anlaşmalar olabilir. İnce, nazik, anlayışlı, hoşgörülü ve yardımlaşmaya açık tavırlarınızla başarı kazanma ve huzur bulma olasılığınız yüksektir. Ancak, eşiniz ya da sevgiliniz ile aile ya da akrabalar arasında bir tatsızlık çıkma olasılığı da vardır. İlişkilerin gerçeklerden ve ölçüden uzaklaşmadan yürümesi gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken diğer konu, yaşamınızda ve davranış alışkanlıklarınızdaki önemli değişim ve dönüşümlerin; eş, sevgili ya da ortak ilişkileriniz ile uyum sorunudur. Eğer diğerlerini önemsemezseniz; bu değişimler, kaba liderlik ve inatçılık sizi sonlanmaya doğru götürebilir.

YÜKSELEN KOVA: Bu haftanın yoğun ve canlı konuları arasında; sağlığınız, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız, günlük sıradan işleriniz, görev ve sorumluluklarınız vardır. Bu alanlarda yapacağınız ince, nazik, hoşgörülü iletişimler, görüşmeler ya da anlaşmalar size maddi yönden kazanç ve huzur getirecek gibi görünüyor. İş arkadaşları ile ya da iş ortamında duygusal yakınlaşmalar düş kırıklığı ve maddi kayıplara neden olabilir. Gerçeklerden uzaklaşmadan ve utanacağınız duruma düşmeden ölçülü olmalısınız. Dikkat etmeniz gereken diğer konu, dışarıdan cıvıl cıvıl görünseniz bile, iç dünyanızdaki önemli değişimler ve dengesizliklerdir. Özellikle iş ile ilgili konularda diğerleri ile yaşadığınız fikir ayrılıklarında, anlaşmazlıklarda ya da çekişmelerde; kaba liderliğe, uzlaşmazlığa ve inatçılığa devam ederseniz kayıplar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN BALIK: Bu haftanın yoğun ve canlı konuları arasında; çocuklar, kişisel eğlenceler, zevk aldığınız uğraşlar, flörtleşmeler ve kendinizi dışarıya gösterme isteğiniz vardır. Özellikle yumuşak başlı iletişimler, görüşmeleri yazışmalar ya da iletişim yolları çevrenizde hayranlık uyandırıcı ve huzur verici olabilir. Ancak aşk arayışlarınızda dikkatli, kontrollü ve ölçülü olmalısınız. Yoksa; utandırıcı, kaypak ve aldatıcı durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Dikkat etmeniz gereken diğer konu, çok iyi tanımasanız bile, grup arkadaşlığı düzeyindeki kişilerle yaşayacağınız önemli değişimlerdir. Bu kişilerle fikir ayrılığı, anlaşmazlık ya da geçimsizlik olabilir. Eğer yeteri kadar anlayışlı, hoşgörülü ve sabırlı olmazsanız bu alanda kayıplar görebilirsiniz.