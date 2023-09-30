2 Ekim haftası burç yorumları

Bu hafta Venüs ve Mars’ın bağlantıları diğerlerine göre daha fazla görünüyor. Bunlar genelde kadın ve erkek doğası üzerinde etkili oldukları için ilişkilerinizin test edileceği zaman olabilir. Bunların olumsuz açı bağlantıları daha ağırlıktadır. Bu yüzden kadın-erkek ilişkileriniz ya da ilişki beklentileriniz için daha dikkatli ve anlayışlı olmanız gereken zamandır. Yaş farkı olan ilişkilerde, karşıt görüşler ve uyumsuz durumlar da gündeme gelebilir. Akılcı bir güç ya da kararlılık göstermek isteyeceğiniz durumlarda, dengeyi korumayı unutmayın. Ayrıca retro yapan gezegenlerin çokluğu, yeni dersler çıkarmanız için önceden yaşananları yeniden gündeme getirebilir.

Diğer ana başlık; toprak elementindeki büyük üçgenin, size önceki yenilik ve değişimleri yeniden anımsatacak olmasıdır. Bunun anlamı; yükselen burca göre değişen konularda, hafta sonundan önceki günlerde, genelde olumlu durumlar vardır. Bunlarla ilgili kaçırdığınız fırsat olduysa, şimdi yeniden düşünebilirsiniz. Ayrıca bunun Neptün bağlantısı, evrensel huzur ve barış duyguları uyandırabilir. Ancak yine de bunların yerine gelmesi, şu koşullara bağlıdır. Düş dünyasındaki pembe masal ülkesine gitmek isterken; akıl, mantık ve yaşamın gerçeklerinden kopmadan yürümelisiniz. Yoksa; yalan-dolan, asılsız suç yükleme, ihanet, iftira, aldanma, aldatma ve düş kırıklığı yaratan; görüşmeler, anlaşmalar ya da kafa karıştırıcı bulanık durumlar kapıda hazır bekliyor olacak.

YÜKSELEN KOÇ: Kazandığınız para, birikimler, harcamalar, alacaklar ya da borçlarla ilgili; önceden olan beklenmedik aşırı durumlar ve kayıplar bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Bunun bağlantısı ve nedenleri; zevk harcamaları, eğlenceler, çocuklar ya da flörtleşme arayışlarıdır. Bu konularda daha ölçülü olmalı ve eskilerden ders çıkarmalısınız. İş, iş ortamı ya da sağlık konularında; hafta sonundan önceki günlerde, yapacağınız görüşme ve anlaşmalar; meslek, kariyer, yönetici ilişkileri ve para kazanma konusunda size şans getirebilir. Bununla birlikte içsel huzur, yaratıcılık ve rahatlama duyabilirsiniz. Ancak bunun yerine gelmesi için bazı koşullar vardır. Özellikle iş ve sağlık konusundaki görüşme ve anlaşmalarda kesinlikle ayrıntılara dikkat etmeli ve gerçekçi olmalısınız. Pembe masallar ülkesinde çok zaman harcar ve yalan düşler kurarsanız, bunların yıkılma ve kandırılma olasılığı vardır. Meslekte ya da yönetici ilişkilerinde önceden olan bir kayıp ya da sıkıntı, bu günlerde yeniden gündeme gelerek, eş-sevgili ilişkisinin gerilmesine neden olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Eski davranış alışkanlıklarınız olan; inatçı, katı, tutucu, eskiye bağlı ve sabit kişiliğiniz; önceden aile içinde sevdiğiniz bir kişiyi kırmanıza neden olmuş. Şimdi bu eski yanlıştan ders çıkarmalı ve kendinizi kontrol etmelisiniz. Kişisel zevkler, eğlenceler, hobiler, flörtleşme, çocuklarla ilgili konular, şans oyunları, mesleğinizi de ilgilendiren; yabancılar, uzaktakiler, uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, yüksek eğitimler ya da hukuk davaları hakkında yapacağınız görüşme ve anlaşmalar için hafta sonundan önceki günler şanslıdır. Bununla birlikte; sosyal gruplaşmalarda, sosyal etkinliklerde ya da toplantılarda mutlu ve huzurlu zamanlar geçirebilirsiniz. Ancak bunların yerine gelmesi belli bir koşula bağlıdır. Özellikle sosyal gruplaşmalarda; sisli, bulanık, kaypak, alkol benzerlerinin yer aldığı, yalan-dolan ve aldatmalı durumlara çok dikkat etmelisiniz. Bu tür gruplarda değiştiremeyeceğiniz durumlar varsa, bu güvenilmez grupların yerine, daha akılcı ve gerçekçi bulduğunuz kişisel eğlence türlerine yönelmek daha korunaklıdır. Ayrıca, uzun yolculuklarda, kaza ya da sağlık sorunlarına dikkat edin.

YÜKSELEN İKİZLER: Önceden olan psikolojik bir gerginlik, aşırı durumlar, bir yerde izole kalmak, hastane ya da gizli düşmanlarla ilgili bir konu bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Bununla bağlantılı olarak; akraba, kardeş ya da sevdiğiniz bir dosttan üzücü haber alabilirsiniz. Eskilerden ders çıkarmalı ve daha anlayışlı olmalısınız. Aile, ev, aile yadigarı ya da miras konusunda yapacağınız bir görüşme ya da anlaşma, sizi rahata erdirecek ve huzur verecek gibi görünüyor. Bununla birlikte; meslek, kariyer, gelecek planları ve yönetici ilişkilerinde daha yaratıcı olabilirsiniz. Ancak bunların yerine gelmesi bir koşula bağlıdır. Aile ve ev konularındaki duruşunuz ve iletişimleriniz akılcı, gerçekçi ve detaycı olmalıdır. Eğer, meslek, kariyer, toplumsal konum ya da gelecek planlarında pembe bulutlar üzerinde dolaşırsanız; kandırılma, yalan-dolan, sahtekar ya da kaypak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Cinsel yakınlaşmayla ilgili eski bir gerilim gündeme gelirse, artık daha anlayışlı olmanız gerekir. Çünkü bu gerilim, gittikçe artarak sonraki haftada devam etme eğilimindedir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz insanlar ya da yüzeysel grup arkadaşlıkları çerçevesinde önceden olan; aşk-meşk beklentisi, aşırı durumlar, para kaybı ve yaşlı-genç sorunları yeniden gündeme gelebilir. Bunun için eski yanlışlarınızdan ders çıkarmalı ve ölçülü olmayı öğrenmelisiniz. Grup arkadaşları, yakın çevre dostları, akrabalar, aile ya da eş-sevgili ilişkileri için hafta sonundan önceki günlerde iyi iletişimler kurma fırsatı vardır. Bununla birlikte, yurt dışını ilgilendiren konularda huzur verici gelişmeler olabilir. Ancak bunlardan yararlanmanız belli koşullara bağlıdır. Yakın çevre dostları ya da aile büyükleri ile uzaktakiler ya da yabancılar arasındaki görüş alışverişlerinde, gerçeklerden uzaklaşmadan akılcı ve mantıklı olmalısınız. Yoksa yalan-dolan iftira, ihanet, alkol benzerleri ya da bulanık durumlar tüm büyük planlarınızı alt üst eder. Önceden olan eş-sevgili konusundaki can sıkıcı bir durum ile aile ve ev bağlantısı arasındaki gerilim yeniden gündeme gelebilir. Bu konu hafta sonuna doğru iyice ağırlık kazanıp, sonraki haftaya daha da büyüme eğilimindedir. Bu yüzden şimdiden; olan durumlara hazırlıklı olmak, kabullenmek ve daha anlayışlı olmak gerekir.

YÜKSELEN ASLAN: Meslek, kariyer, gelecek planları, toplumsal konum ya da yönetici ilişkilerinde; önceden olan beklenmedik aşırı durumlar ya da yanlış giden aşklar bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Bu yüzden üzülmemek için ölçülü olmayı öğrenmeli ve önceki yanlışlarınızdan ders çıkarmalısınız. İş ortamı, sağlık konusu, meslek, kariyer ve para ilişkilerinde; hafta sonundan önceki günlerde şanslı görüşme ve anlaşmalar yaparak kazançlı çıkabilirsiniz. Başkalarının maddi olanakları da sizi desteklemek ve huzura kavuşturmak için sıraya girebilir. Bunlardan yararlanmanın koşulu; başkalarının maddi olanakları hakkındaki pembe düşlerden ve beklentilerden vazgeçip daha gerçekçi olmaktır. Yoksa düş kırıklığına uğrama, yalan-dolan, bulanık ve utanılacak durumlara düşme olasılığı vardır. Önceden olan; iş, iş ortamında cinsel yakınlaşma, bakımını yaptığınız insan ya da hayvanlar ya da sağlık alanı ile bağlantılı olan; yakın çevre dostları, kardeşler, akrabalar, iletişimler gibi konularda hafta sonuna doğru gittikçe artan bir gerilim olabilir. Bu, sonraki haftaya da taşınabilir. Gerginlikten uzak durmalı ve önceki eksiklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.

YÜKSELEN BAŞAK: Uzaktaki kişiler, yabancılar, yabancı ülkeler, yüksek eğitimler, kültürel konular, uzak geziler ya da hukuk davalarıyla ilgili alanlarda, önceden olan beklenmedik aşırı durumlar ya da yanlış giden gizli aşklar yeniden gündeme gelerek sizi üzebilir. Eski yanlışlardan ders çıkarmalı ve kontrollü olmalısınız. Yabancılar, uzaktakiler, flörtleşme arayışları, yüksek eğitimler ya da hukuk davaları ile ilgili görüşmeler, anlaşmalar ya da ifade vermek için hafta sonundan önceki günler şanslıdır. Bunlarla bağlantılı olarak, duygusal yönü güçlü olan ve huzur veren bir yakın ilişki de gündeme gelebilir. Ancak bunların yerine gelmesi için belli koşullar vardır. Bunlar; çevresel ilişkiler, iletişimler ve davranışlarınızda akılcı, mantıklı ve gerçekçi olmak, eş-sevgili gibi yakın ilişkide pembe düşlere, masallara ve aldatıcı durumlara kanmamaktır. Hafta sonuna doğru, gittikçe dengesi bozulan para sorunu görülebilir. Flörtleşmeler, çocuklar, eğlence ya da şans oyunlarında önceki yanlışlardan doğru dersler çıkarmazsanız, bu para sıkıntısı sonraki haftaya da taşınma eğilimindedir.

YÜKSELEN TERAZİ: Miras, vergi, sigorta, eşinize ya da başkalarına ait maddi olanaklar, bilinçaltı dürtüler, ölüm ötesi konular ve cinsellik alanında, önceden olan beklenmedik aşırı durumlar ve bununla bağlantılı olarak gruplaşmalar üzerinden gelen aşk-meşk ve para sıkıntısı yeniden gündeme gelebilir. Eskilerden ders çıkarmak ve ölçüyü kaçırmamak daha yararlıdır. Aile yadigarları, aile büyükleri, ev, vatan, miras gibi konularda sizi rahatlatacak bir görüşme ya da anlaşma için hafta sonundan önceki günler şanslıdır. Bununla bağlantılı olarak; iş, iş ortamı, bakımını yaptığınız kişiler ya da psikolojik sağlığınız hakkında da huzur veren gelişmeler olabilir. Bunların yerine gelmesi için bazı koşullar vardır. Diğerleri ile yapacağınız iş ya da sağlık konulu görüşmeleri ve anlaşmaları gizli tutmak, akılcı, mantıklı ve gerçekçi olmaktır. Yoksa, kandırılma ve yalan dolan işler gündeme gelir. Aile büyükleri ya da ev ile ilgili önceden olan bir gerginlik, hafta sonuna doğru gittikçe yükselerek yeniden gündeme gelirse; öfkenizi kontrol etmeli, olan şeyi kabullenmeli ve sakin kalmalısınız. Bu durum sonraki haftaya da taşınabilir.

YÜKSELEN AKREP: Eş, sevgili, ortak gibi en yakın ikili ilişkiniz ile meslek, kariyer, patron ya da yönetici ilişkileri arasında önceden olan aşırı durumlar ve gerginlik yeniden gündeme gelirse, artık ölçülü olmayı ve yöneticilerle uyum içinde kalmayı öğrenmeniz gerekir. Eski yanlışlardan ders çıkarma zamanıdır. Sizin için hafta sonundan önce gökyüzünde; sosyal gruplaşma arkadaşları, yakın çevre dostları ve eş-sevgili ilişkileri arasında dönen şanslı bağlantılar var. Ayrıca, bunlarla ilgili olarak; eğlence, flörtleşme, iyi zaman geçirme, huzur veren ilişkiler de gündeme gelebilir. Ancak bunları doğru yönetmenin bir koşulu var. Özellikle eğlence ve flörtleşme alanındaki; uçuk-kaçık, yalan-dolan, aldatma-aldatılma, alkol benzerleri ya da bulanık ve sisli durumlardan uzak durmalısınız. Yoksa şanslı görünen durumlar tersine döner. Yakın çevre, akraba, kardeşler ya da aile büyükleri ile olan önceki bir gerilim yeniden gündeme gelerek hafta sonuna doğru yükselebilir. Artık olan durumu kabullenmek ve yeni bir yol haritasına hazırlık yapmak gerekir. Bu sorun haftaya da devam etme eğilimindedir.

YÜKSELEN YAY: Sağlığınız, işiniz, iş ortamınız, bakımını yaptığınız insan ya da hayvanlarla ilgili olarak, önceden olan beklenmedik aşırı durumlar bugünlerde yeniden gündeme gelebilir. Uzaktaki sevdiğiniz birisi de bu olumsuz duruma katılıp sizi üzebilir. Bunun için önceki yanlışları tekrarlamamak ve eski yanlışlardan ders çıkarmak gerekiyor. Hafta sonundan önceki günlerde; meslek, kariyer, toplumsal konum, gelecek planları, iş, iş ortamı, iş arkadaşları, günlük sıradan işler ve para kazanma için yapılan görüşme ve anlaşmalar şanslı görünüyor. Bunlarla bağlantılı olarak ailede ve ev içinde huzur bulma şansı da vardır. Ancak bunun bir de koşulu var. Özellikle ev ve aile içindeki konularda; daha gerçekçi olmak, yalan-dolan kaypak durumlara girmemek, dengeli ve uyumlu olmak, pembe düşlerden ve alkolden uzak durmak gerekiyor. Yoksa düş kırıklığı ve psikolojik sorun yaşarsınız. Önceden olan maddi bir sıkıntı ya da kayıp, sosyal gruplardan tanıdığınız biri yüzünden yeniden gündeme gelerek, hafta sonuna doğru gittikçe yükselen bir gerilim yaratabilir. Olan durumu kabullenmeli ve gerginliği yükseltmemelisiniz. Çünkü bu sıkıntı sonraki haftaya da taşınabilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Kişisel zevkler, hobiler, eğlenceler, flörtleşmeler, şans oyunları ya da çocuklar hakkında önceden olan aşırı bir durum, ölçüsüzlük ya da gereksiz harcamalar bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Bunlarla bağlantılı olan miras konusu ya da duygusallıktan, cinsel yakınlaşmaya dönen ilişkiler ve arayışlar tehlikelidir. Önceki yanlışlarınızdan ders çıkarmanız gerekir. Uzaktaki kişiler, yabancılar, flörtleşme arayışları, çocuklar, yüksek eğitimler, yabancı ülkeler ya da hukuk davaları hakkındaki görüşme ve anlaşmalarda hafta sonundan önceki günlerde şanslısınız. Bunlarla birlikte yakın çevre dostları ile duygusal yakınlaşma da olabilir. Ancak, bunlardan yararlanma koşulu vardır. Bu; yakın akraba, yakın çevre ve dostlarla olan görüşme ve fikir alış verişlerinde ya da her türlü iletişimde daha gerçekçi ve mantıklı olmaktır. Pembe bulutlarda gezmek düş kırıklığına neden olabilir. Meslek, kariyer, yöneticiler ya da erkek eş ile olan ilişkilerde önceki katı, inatçı, anlaşmaz, uzlaşmaz tavırları artık bir kenara bırakmak ve daha uzlaşmacı olmak gerekiyor. Yoksa hafta sonuna doğru gittikçe yükselen gerilim, sonraki haftaya da taşınma eğilimindedir.

YÜKSELEN KOVA: Aileniz, ev konuları, aile büyükleri, çocukluğunuz, doğup büyüdüğünüz yerler, aile yadigarı ya da vatan hakkında önceden olan bazı beklenmedik aşırı durumlar; eşinizin ya da sevgilinizin de buna katılımıyla gerilerek yeniden gündeme gelebilir. Önceki yanlışlardan ders çıkarmalı ve daha kontrollü olmalısınız. Yoksa eş ilişkileri gereksiz yere bozulabilir. Başkalarının maddi olanakları, aile mirası, ev, vergi sigorta gibi para konuları, gizli bir cinsel yakınlaşma, bu konulardaki görüşme ve anlaşmalar için hafta sonundan önceki günler şanslıdır. Ayrıca, bunlar üzerinden para kazanmanın rahatlığı ve huzuru da gelebilir. Ancak bunun bir de koşulu var. Özellikle maddi konulardaki iletişimler, görüşme ve anlaşmalarda mutlaka detaycı ve gerçekçi olmalısınız. Yoksa; aldatılma, kandırılma ya da dolandırılma olasılığı da vardır. Uzaktaki ya da yabancı biriyle önceden olan gizli bir yakınlaşmanın gerginliği bu günlerde yeniden gündeme gelirse, olan bir durumu kabullenmek, inatlaşmamak ve yeni doğacak durumlara hazırlık yapmak daha iyi olur.

YÜKSELEN BALIK: Yakın çevreniz, dostlarınız, akraba ya da kardeşler, reklam tanıtım işleri, kısa geziler, kısa kurslar ve her türlü iletişimlerde önceden olan beklenmedik aşırı durumlar, bugünlerde yeniden gündeme gelebilir. Bunlarla bağlantılı olarak sağlık ya da iş konusu da gerilebilir. Şimdi, eskilerden ders çıkarmanız ve daha kontrollü olmanız gerekiyor. Sosyal gruplaşmalar, toplantılar, yakın çevre dostları, akrabalar, kardeşler ve eş-sevgili ilişkileri için hafta sonundan önceki günler şanslıdır. Bu sosyal konular üzerinden rahat ve huzur duymak ya da yaratıcılığınızı daha verimli kullanarak kendinizi göstermek için bazı koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Bunlar; özellikle eş ve sevgili ilişkilerinde daha akılcı ve gerçekçi olmaktır. Eskiden kalan bazı kaypak, sisli, yalan-dolan, boş veren umursamaz tavırlarınızı ya da alkolle ilgili konuları devam ettirirseniz; söz ettiğim şans ve huzurdan yarar göremeyebilirsiniz. Bu arada gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerle önceden olan cinsel yakınlaşma planları ve arayışları tehlikeli ve gittikçe gerilim yüklenen konumdadır.