28 Ağustos haftası burç yorumları: Dolunay ve retro gezegenler damga vuracak

Perşembe günkü dolunay ve Satürn’ün buna yaptığı kavuşum, haftanın genelini etkileyecek gibi görünüyor. Kendi içimizde ve diğer insanlarla zıtlaşmalar, kararsızlık, belirsizlik, duygusal iniş çıkışlar ve sonlanmaya yakın durumlar yaşayacağımız zamandır. Savaşın alanının ana teması; gerçekler ile pembe düşler, hesaplar ile sezgiler, mantık yürütme ile duygular, planlar yapma ile akışa bırakma ve bilme ile inanma arasında olacak. En iyisi, iki zıt kutup arasında dengeyi bulmak, katı ve inatçı değil, daha esnek olmaktır. Yoksa birçok ilişki türü kopma aşamasına gelebilir. Ay kavuşumlu Satürn, karşılıklı çekiştirilen ipi, inatçılık ve psikolojik sıkıntılarla daha çok germeye çalışacak. Neyse ki geri harekette olduğundan süngüsü biraz düşmüş durumda. Yine de Satürn, dolunayın etki alanındaki, önceden kalan eksikleri, karmaları ya da yanlışları yeniden gündeme taşıyacağı için dolunay dengesizliklerini körükleyecektir.

Bunun dışında, toprak elementi burçlarındaki büyük üçgen açıya, dolaylı da olsa Başak evi konularından Güneş’in de katkı yapmasıyla doğum haritanızdaki; Başak, Boğa ve Oğlak evlerinizin konularındaki şanslı durum, hafta sonundan devam ederek 28 Ağustos haftasında daha belirgin hale gelecek. Aynı şanslar, bu burçlarda doğan ya da yükseleni bu burçlarda olan kişilerde daha öne çıkabilir. Sadece kişisel değil, toplumun genelini de ilgilendiren, ancak yavaş ilerleyen yenilikler ve köklü değişimler de ağını örmeye devam ediyor.

An haritasında 5 gezegen geri harekettedir. Birçok konuda eskiden kalan tamamlanmamış konular yeniden gündeme gelir. Bunlar arasında Satürn ve Pluto’nun retroları bana göre daha önemlidir. Çünkü diğerlerine göre daha çok can yakarak karma borçlarını gündeme getirirler. Bu hafta, Pluto’nun genelde olumlu açıları olsa bile yine de doğum haritanızda bulunduğu Oğlak evinin konularında, eskiden yarım bıraktığınız ya da yanlış yaptığınız konularla yüzleşmeye, onları geride bırakmaya ve köklü bir değişime zorlayacaktır. Bunu yaparken tarafsız gözle kişisel sorgulama yapmak, doğruyu bulmak için önemlidir.

YÜKSELEN KOÇ: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri arasında; içsel yapınız, duygusal beklentileriniz, sanat, soyut kavramlar, bilinçaltı dürtüler, gizli saklı konular ya da gizli aşklar ve sevgili arayışlarınız düş kırıklığına uğrayabilir. Bu konularda, yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Tutarsız duygusal yaklaşımlarınız ve ilişkilere pembe gözlükle bakma isteğiniz, artık daha gerçekçi olmalıdır. Yoksa, başta ruh sağlığı olmak üzere; diğer kişiyle geçimsizlik, üzüntüler ve içe kapanma gibi durumlar olabilir. Bu hafta; para kazanma, yatırımlar, alacaklar, iş görüşmeleri, anlaşmalar, meslek ve kariyer için şanslı zamandır. Ancak yine de meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerinde eskiden kalan tamamlanmamış bir şey ya da yanlış verilmiş bir karar yeniden gündeme gelebilir. Bunun üzerinde yeniden düşünmek ve kendinizi sorgulamak için doğru zamandır. Bu konuda geride bırakmanız gerekenler olabilir. Ayrıca, flörtleşme arayışları, kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar ve yeni sevgili arayışları yüzünden beklenmedik para kaybı ve aşırı durumlara çok dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN BOĞA: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri; sosyal gruplaşmalar, toplantılar, dernekler, kuruluşlardaki etkinlikler, ekip çalışmaları ve gruplardan yüzeysel tanışıklığınız olan kişilerle ilgilidir. Bu konularda, eskiden yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili duygusal gereksinimleriniz ve ruhsal beklentilerinizde düş kırıklığı yaşayabilirsiniz. Çünkü, hem kişisel zevk ve eğlence anlayışınız farklı, hem de flörtleşme hakkındaki düşünceleriniz diğerlerinden farklıdır. Ayrıca, gruplaşmalar üzerinden duygusal arayışlarınız, fiziksel bir sağlık sorununu da beraberinde getirebilir. Genel olarak şanslı ve akışkan konularınız; kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar, flörtleşme, genel sağlığınız, sadık ve güvenilir çevre ilişkileri, yabancılar ve uzaktakiler hakkındadır. Ancak yine de şuna dikkat etmelisiniz. Yabancılar, uzaktakiler ya da uzun yolculuklar hakkında, daha önceden eksik bıraktığınız ya da yanlış karar verdiğiniz bir şey bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Bu olursa, nerede yanlış yaptığınızı anlamak için kendinizi tarafsız gözle sorgulamanız, yeni bir değerlendirme yapmanız ve geride bırakmanız gerekenler varsa yolu açmanız gerekiyor.

YÜKSELEN İKİZLER: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri; meslek, meslek ortamı, kariyer, gelecek planları, toplumsal konumunuz, toplumun sizi nasıl gördüğü ve yöneticilerle olan ilişkileriniz hakkındadır. Bu konularda, eskiden yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Duygusal beklentileriniz, huzur arayışlarınız ve pembe düşleriniz yıkılabilir. Çünkü özellikle aile ve aile büyükleri, evin gerçekleri ve flörtleşme alışkanlıkları bunlarla uyuşmuyor. En iyisi denge ve uyum sağlamak, biraz daha gerçekçi olmak ve yapıcı olmaktır. Bu hafta daha şanslı görünen konular yaşamınızdaki daha soyut alanlarla ilgilidir. Gizli iç dünyanız, bilinçaltı dürtüler, cinsellik, ev, aile, aile büyükleri, sanat çalışmaları, inançlarla ilgili alan gizli düşmanlarınız, insanlardan kaçma ve içe kapanma isteğiniz ile ilgili olabilir. Ancak yine de yakın çevreden biriyle hızlı başlayan gizli bir ilişkiye kalkışmak bu şanslı konuların dışındadır. Çünkü bu, utanılacak skandallara yol açabilir. Ayrıca cinsel yakınlaşmalarla ilgili eskiden yaptığınız eksik ya da yanlışlar bu günlerde sizi yeniden test etmek için gündeme gelebilir. Bunun için kendinizde yapacağınız kişisel geliştirmeler, daha sonra önem kazanacak. Geride bırakılması gereken ve artık yük olan alışkanlıklardan kurtulmak gerekiyor.

YÜKSELEN YENGEÇ: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri; yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, eğitimler, farklı kültürler, size yabancı olan herhangi bir şey, dinsel inançlar ya da hukuk davalarıyla ilgili olabilir. Bu konularda, eskiden yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili duygusal beklentileriniz, istekleriniz ve ruhsal gereksinimleriniz düş kırıklığına uğrayacak gibidir. Artık büyüme ve daha gerçekçi olma zamanı geldi. Boş masalların peşinde koşmak sizi bir yere götürmez. Yoksa yakın çevrenizde kimse kalmayacak. Bu yüzden aile büyükleriyle de tartışmalı durumlar olabilir. Daha şanslı ve akışkan olan konularınız; yakın çevre dostları ve iletişimler yoluyla kurulan sosyal ilişkiler, toplantılar, gruplaşmalar ve bir sevgili ya da eş ilişkisidir. Ancak, sosyal gruplaşmalar üzerinden hızlı ve düşüncesizce yapılan aşırı harcamalar nedeniyle para kaybetmemeye dikkat etmelisiniz. Ayrıca; eş ya da sevgili konusunda eski yanlışları yeniden düşünmek, nerelerde hata yaptığınızı tarafsız gözle sorgulamak ve bu konularda artık kişisel bir değişime gitmek gerektiğini anlamanız gerekiyor. Artık yük olmaya başlayanları geride bırakma zamanıdır.

YÜKSELEN ASLAN: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri arasında; başkalarının maddi olanakları, eşinizin ya da ortağınızın parası, miras, vergi, sigorta gibi alanlar, fizik ötesi büyü ya da medyumluk benzeri alanlar ya da cinsellikle ilgili konularda bilinçaltı ya da içsel beklentileriniz ve gereksinimleriniz ile daha gerçekçi olan akıl ve mantığınız arasında iniş çıkışlı duygu karmaşası olabilir. Bu konularda, eskiden yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Bunları belli bir dengeye getirmek gerekiyor. İş ortamı, sağlık, meslek, kariyer, toplumsal konumunuz ve para kazanmaya yönelik görüşme ve anlaşmalarda şanslı olduğunuz haftadır. Ancak yine de iş ya da sağlık konusunda eskiden kalan tamamlanmamış bir konu yeniden gündeme gelirse, bu konuda artık yük olmaya başlayan şeyi geride bırakıp önünüze bakmalısınız. Özellikle günlük karşılaşmalardan biriyle aşk meşk arayışları kariyere zarar verebilir. Yakın çevreden biriyle cinsel arayışlar da zıtlaşmalı durumlara neden olabilir. Bu konularda ölçüsüz ve aşırı durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Yoksa utanılacak skandallar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri yüzünden; eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız gibi en yakın ikili ilişkinizden duygusal ve sezgisel olarak beklenti içinde olabilirsiniz. Bu konularda, eskiden yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Gerçekçi, hesapçı, detaycı ve herşeyde mantık arayan kişiliğiniz bu konularda çekişmeleri, inatlaşmaları, kararsızlıkları ve uyumsuzlukları ortaya çıkarabilir. İpi daha çok germemek için bir ucunu esnetmek ya da dengeye gelmek daha iyi olacaktır. Yabancılar, uzaktakiler, uzun geziler, yabancı ülkeler, eğitim, hukuk davaları, kültür konuları, yarışmalar, şans oyunları, uzaktan biriyle flörtleşme arayışları ve kişiliğinizin titiz, araştırmacı ve akılcı yanları bu hafta uyum içinde size şans getirebilir. Ancak yine de flörtleşme arayışları, şans oyunları ya da çocuklarla ilgili eskiden kalan tamamlanmamış ya da yanlış giden bir konu eğer yeniden gündeme gelirse, bu konuda artık yük olmaya başlayan şeyi geride bırakıp önünüze bakmalısınız. Uzaktaki kişilerle gizleyerek yürüttüğünüz işler ya da gizli yakınlaşmalar doğru olmaz. Para konusunda eş ya da sevgili ile zıtlaşmamak iyi olur.

YÜKSELEN TERAZİ: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri yüzünden; sağlığınız, işiniz, iş ortamınız, bakımını üstlendiğiniz kişiler, görev ve sorumluluklarınız ya da gündelik yaptığınız şeyler hakkında kendi içinizde çelişkiler ya da diğerleri ile fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar, inatlaşmalar ve çekişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konularda, eskiden yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Eğer daha uyumlu, gerçekçi, anlayışlı ve esnek olmazsanız kopmalarla birlikte üzüntü ve psikolojik yönden sıkıntılı günler geçirebilirsiniz. Gizli saklı işler, gizlediğiniz ilişkiler, bilinçaltı konular, fizik ötesi soyut kavramlar, cinsellik, miras, vergi, sigorta, ev ya da aile hakkında şanslı günlerdir. Ancak yine de ev, aile büyükleri, aile yadigarları ile ilgili eskiden kalan tamamlanmamış bir konu yeniden gündeme gelirse, bu konuda artık yük olmaya başlayan şeyi geride bırakıp önünüze bakmalısınız. Sosyal gruplaşmalar üzerinden cinsel yakınlaşma arayışları tehlikeli olabilir. Devam eden eş ya da sevgili ilişkiniz varsa, dengesizliği ve uyumsuzluğu giderecek adımlar atmanız gerekir. Yoksa ayrılık ve psikolojik sıkıntı olasılığı doğar.

YÜKSELEN AKREP: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri yüzünden; kişisel zevkleriniz, eğlence yaşamınız, yarışmalar, şans oyunları, su kenarı geziler, flörtleşmeler ya da çocuklarla ilgili konulardaki duygusal arayışlarınız ve beklentileriniz diğer kişilerle dengesizliğe ve uyumsuzluğa neden olabilir. Fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Bu konularda, eskiden yarım bıraktığınız şeyler de yeniden karşınıza çıkabilir. Onlara karşı daha esnek, gerçekçi ve dengeli olmanız gerekiyor. Yoksa gerilen ipler kopabilir. Genel olarak; sosyal arkadaşlık gruplaşmaları, ekip çalışmaları, eş ya da sevgili konuları ya da yakın çevre dostları ve gizli saklı yakınlaşmalarla ilgili alanlar için şanslı günlerdir. Ancak yine de yakın çevre, akrabalar, kardeşler ya da türlü iletişimlerle ilgili eskiden kalan tamamlanmamış bir konu yeniden gündeme gelirse, bu konuda artık yük olmaya başlayan şeyi geride bırakıp önünüze bakmalısınız. Alkol ve benzerleri ile yürüyen eğlencelerin ya da cinsel yakınlaşmalardaki dengesizliğin ve ayarsızlığın sonu hastanede ya da cezaevinde bitebilir. Ayrıca, eş ya da sevgili işleri, kariyerde sıkıntılı düşüşlere ve kayıplara neden olabilir.

YÜKSELEN YAY: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri arasında; ev, aile, aile büyükleri, aile yadigarları, doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili konular ya da içsel üzüntüleriniz olabilir. Bu konularda, eskiden yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Diğer kişilerle, belki bir yönetici ile eğer kadınsanız eşiniz ya da babanızla fikir ayrılığı, anlaşmazlık ve çelişkili duygular yaşayabilirsiniz. Duygusal iniş çıkışlarınız için biraz daha gerçekçi olmak, diğerleri ile inatlaşmamak ve belli bir dengede durmak gerekiyor. Genel olarak; meslek, kariyer, toplumsal konum, görev ve sorumluluklarınız, işiniz, sağlığınız ve maddi kazançlarla ilgili konularda şanslısınız. Ancak yine de maddi kazançlar, alacaklar ya da borçlarla ilgili eskiden kalan tamamlanmamış bir konu yeniden gündeme gelirse, bu konuda artık yük olmaya başlayan şeyi tamamlamalı ya da geride bırakıp önünüze bakmalısınız. Çok fazla içe kapanmak ve sürekli kendi duygularınızla ilgilenmek yerine, sosyal gruplaşmalara uyum sağlamak ve bu ikisi arasında bir denge kurmak daha iyidir. Uzaktaki kişilerle gönül ilişkileri, sevgi bağları ya da uzun yolculuklar bu günlerde kaza ya da krizlere ya da sağlık sorunlarına dönüşebilir. Beklenmeyen aşırı durumlardan kaçınmalısınız.

YÜKSELEN OĞLAK: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri arasında; yakın çevre dostları, kardeşler, yakın akrabalar, komşular, kısa geziler, okuma, yazma ve her türlü iletişimlerinizde; diğer kişilerle fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar, geçimsizlikler, iniş çıkışlı duygular, duygusal beklentilerin karşılık bulmaması gibi durumlar olabilir. En iyisi, diğer kişilerden duygusal beklentileri yüksek tutmamak, biraz daha gerçekçi ve anlayışlı olmaktır. Bu konularda, eskiden yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Genel olarak, yabancı ülkeler, uzaktaki kişiler ya da yabancılarla flörtleşmeler, çocuklar, eğlenceler ve kişiliğinizin dürüst yanlarını çevreye gösterme konularında şanslısınız. Ancak yine de çevresel ilişkilerde, genel sağlığınızda ve davranış alışkanlıklarınızda eskiden kalan tamamlanmamış bir konuyu şimdi yeniden gözden geçirmeniz, bu konuda kendinizi sorgulamanız ve inatçı davranışlardan vaz geçmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizden ya da akrabalardan duygusal beklentileriniz, otorite kişisi ile gereksiz çekişmelere dönüşebilir. Esnek ve dengeli olmak gerekiyor. Ayrıca, flörtleşme sonrası, hızlıca cinsel yakınlaşmaya geçmek, beraberinde tehlikeli durumlar getirir.

YÜKSELEN KOVA: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri arasında; çalışarak kazandığınız paranız, birikimleriniz, yatırımlarınız, alacak ya da borçlarla ilgili duygusal beklentileriniz ve huzur arayışlarınız var. Bu konularda, eskiden yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Sorun şu ki hem diğerleri ile fikir ayrılığı, hem de kendinizle ve gerçeklerle çelişir durumdasınız. Bu konuda pembe masallardan, yaşamın size sunduğu gerçeklere dönmeniz ve düşlerle gerçekler arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Genel olarak şanslı olduğunuz konular; ortaklı olduğunuz para, başkalarının parası, aile mirası, ev, aile büyükler ya da cinsellik gibi gizli dürtüler hakkındadır. Eğer bilinçaltında eskiden kalmış ve tamamlanmamış bir korku, endişe, baskı altında kalmak ya da gizli düşmanlarınız varsa, şimdi yeni bir durum değerlendirmesi yaparak geride bırakmanız gerekenlerden sessizce kurtulmanız gereken zamandır. Uzaktaki bir erkek ile para hakkında anlaşmazlık ve tartışmalar olabilir. İpi çok germemek gerekir. Ayrıca eşiniz, sevgiliniz ya da evlilik konusu bu günlerde; ev, aile ya da aile büyükleri ile ters düşebilir. Sıra dışı ve aşırı durumlara düşmemeye bakın.

YÜKSELEN BALIK: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri yüzünden; çevresel ilişkileriniz, genel sağlığınız, çevreye karşı göstermek istediğiniz duygusal yönünüz ve çevreden duygusal beklentileriniz sizi düş kırıklığına götürebilir. Duygusal gereksinimlerinizi eşiniz ya da sevgiliniz de karşılamıyor olabilir. Bu günlerde onunla görüş ve düşünceleriniz tam bir uyum içinde değil gibidir. Bence, beklentileri biraz düşürmek, karşı tarafı da anlamaya çalışmak ve inatçılık yapmamak gerekiyor. Ayrıca, bu konularda, eskiden yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Bu hafta sosyal ilişkileriniz canlı, akışkan ve şanslı görünüyor. Bunlar içinde; hem eş ya da sevgili gibi en yakın olan, hem akraba çevresi ve dostlar, hem de gruplaşma ilişkileri ve ekip çalışmaları vardır. Ancak yine de sosyal gruplaşmalar ya da ekip çalışmalarında daha önceden eksik kalmış ya da yanlış yapılmış bir şeyler bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Şimdi bunun üzerinde tarafsız ve kişisel bir sorgulama yaparak, geride bırakmanız gerekenleri saptamalısınız. Cinsel yakınlaşmalarda karşı taraf ile fikir ayrılığı var. Yakın çevreden birinin beklenmedik bir sağlık sorunu haberini alabilirsiniz.