3 Temmuz haftası burç yorumları... Dolunay etkisine dikkat!

Haftanın ilk günü gerçekleşecek olan dolunayın etkileri, birkaç gün önceden başlayıp birkaç gün sonrasına kadar devam eder. Ancak yine de doğum haritasının yerleşimlerine göre bazı kişiler için etkiler daha uzun sürebilir. Dolunay etkisindeki günlerde, genel olarak; diğer kişilerle fikir ayrılıkları, iniş çıkışlı duygular, geçimsizlik, anlaşmazlık, belirsizlik ve sonlandırma eğilimi olur. Duygu derinliği ve sezgi yüksekliği, insanın vereceği kararları etkiler. Yeniay günlerindeki girişimcilik ruhu ve harekete geçme isteği artık sona ermiştir. Dolunayda bunun tersine, bir şeyleri artık geride bırakma ve bitirme eğilimi vardır. Bu dolunayda Ay, Oğlak burcunda ve rahatsız konumdadır. Bu yüzden; iç huzursuzluğu, uykusuzluk, güven arayışları, korkular ve endişeler yoğun olarak ortaya çıkabilir. Daha çok etkilenen kişiler; Oğlak, Yengeç, Terazi ve Koç burcunun 9,10,11,12 ve 13. derecelerinde doğanlar olacak. Öneri olarak; kişisel yaşamınızda ya da çevrenizde; eril ve dişil doğa arasındaki dengeyi korumanızı, güvendiğiniz kişilerle ya da uğraşlarla zaman geçirmenizi, duygu ve mantık arasındaki tuzaklara düşmeden, çevreniz ile uyumlu olmanız gerektiğini söyleyebilirim.

Dolunay etkisinin geçtiği Çarşamba gününden sonra, Güneş-Merkür kavuşumunun, Satürn ve Neptün ile yaptığı olumlu açılarda, doğum haritanızın Yengeç ve Balık evlerinin konularında yüzünüz gülecek. Haftanın Cuma gününe kadar, Satürn ile Güneş arasındaki üçgen açı; yöneticilik, liderlik, erkek ya da baba figürü ile iyi geçinme, karşılıklı yardımlaşma, destek olma, akılcılık, gerçekçilik, zeka kullanma, çabaların karşılığını alma ya da güç kazanma gibi yararlar sağlayacak. Perşembe gününde başlayan Neptün-Merkür üçgeninde; güzel söz söyleme, yazılı sözlü sanat türleri, ince nazik konuşmalar, huzurlu anlaşmalar, barışçı iletişim türleri, ruhsal konulara merak duyma ve öğrenme isteği görülebilir. Yengeç ve Balık evlerinizin konularında iyi şans fırsatını kaçırmayın.

Geçen haftalardan devam eden Uranüs ile Mars-Venüs kavuşumu arasındaki kare açılar devam ediyor. Bu yüzden beklenmedik ve yıkıcı öfkeye, ani krizlere ve kazalara dikkat etmek ve özellikle kadın-erkek konularında daha yavaş ve anlayışlı olmak gereklidir. Pluto’nun Uranüs üçgeni; yaklaşık 10 yıl sürecek olan, önemli ve köklü toplumsal değişimlerin başladığını, ancak daha etkin konumların, on yıl boyunca, ileri harekette olacakları ilkbahar aylarında yoğunlaşacağını söyler. Değişime direnenler, bu süreçte yıpranırlar. Çürüyen sosyal kuruluşlardan kurtulmaya ve devrim niteliğindeki yenilenmeye ayak uydurmak gerekir.

YÜKSELEN KOÇ: Mesleğiniz, kariyeriniz, gelecek planlarınız ya da yönetici kişilerle olan ilişkilerinizde huzursuz durumda ve bir şeyleri bitirme eğilimindesiniz. Toplumdaki göz önünde olan durumunuz yerine, ailenize ve eve daha çok ağırlık ve önem vermek isteyebilirsiniz. Bu yüzden ikilemde kalabilir, diğerleri ile ve özellikle yöneticilerle geçimsizlik ve anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. En iyisi dengeyi korumaktır. Yoksa bazı sonlanmalar olabilir. Ayrıca, bu dengesiz durum yüzünden; vereceğiniz kararlar, atacağınız adımlar ve genel sağlığınız hakkında eski sıkıntılar yeniden canlanabilir. Flörtleşmeler, sevgili arayışları ya da kadın-erkek ilişki beklentileri yüzünden, beklenmedik para kayıpları, harcamalar, maddi sıkıntı yaratan kazalar ya da krizler yaşama olasılığı vardır. Bu konuda, daha yavaş ve düşünceli hareket etmelisiniz. Cuma gününe kadar aileniz için verdiğiniz emeğin ve çabaların karşılığını alacak, saygı görecek ve aile bağlarını güçlendireceksiniz. Perşembe başlayan diğer iyicil açı; yine aynı konuda ama bu defa daha soyut ve ruhsal alandaki iletişimler, yardımlaşmalar, huzur dolu ve barışçı görüşmeler hem aile ve ev konularında, hem de psikolojik sağlığınız üzerinde iyi şansı devam ettiriyor olacak. Sadece kontrolü ve ölçüyü elden bırakmayın.

YÜKSELEN BOĞA: Dolunay günleri; uzaktaki kişiler, yabancılar, davalar, kültürel konular, yabancı ülkeler, eğitimler, uzak geziler ve büyük amaçlarınız hakkında duygusal gereksinimlerin ve beklentilerinizin iniş çıkışlar yaşayacağı zamandır. Bu konularda diğerleri ve özellikle de daha yakın çevre ya da kardeşlerle fikir ayrılığı ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bunlardan daha gerçekçi olan ise yakın çevreniz ya da kardeşler gibi duruyor. En iyisi kimseyi kırıp dökmeden dengeyi korumaktır. Yoksa, eski psikolojik acılarınız da yeniden tetiklenir. Aile, ev, aile büyükleri ya da aile içindeki kadın-erkek konularında ani çıkışlar, sıra dışı davranışlar, beklenmedik kararlar almamalısınız. Çünkü düşünmeden atılan hızlı adımlar; krizleri, gerilimi ya da kazaları beraberinde getirebilir. Yavaş olmak ve iyice düşünmeden harekete geçmemek gerekir. Cuma gününe kadar; yakın çevre dostları, kardeşler ya da akrabalarla bağlantılı olarak katılacağınız sosyal gruplaşmalarda verdiğiniz emeğin karşılığını ve hak ettiğiniz saygıyı alacaksınız. Perşembe başlayan diğer iyicil açı ile bu alanlardaki iyi şansınız devam edecek. Ancak Perşembe sonrasında, daha soyut kavramlar, yardımlaşmalar, iyi niyetli görüşmeler, anlaşmalar ve huzur veren sakin iletişimler gündemde olacak. Gerçekçi ve ölçülü kalmaya dikkat edin.

YÜKSELEN İKİZLER: Dolunay günleri; para konularında diğer insanlarla anlaşmazlık, uzlaşmazlık ve çekişmeler yaşayabileceğiniz zamandır. Kendi paranızı korumak ve sahip çıkmak isteyeceksiniz. Ancak, konu diğerlerinin parası, ortaklı paralar, miras, vergi, sigorta gibi alanlarda olduğunda; isteklerinizin ve beklentilerinizin karşılık bulmadığını görebilirsiniz. Bu yüzden diğer kişilerle ya da kendi içinizde bir dengesizlik olabilir. Bu konu, sosyal ortamlardan tanıdığınız kişilerle ilgili yaşadığınız eski üzüntüleri de tetikleyebilir. En iyisi dengeleri korumaktır. Yakın çevrenizdeki kadın-erkek konuları ve haberleri; beklenmedik kazaları, krizleri, sağlık sorunlarını, gizli bir sırrın aniden ortaya çıkmasını ya da sıra dışı gerilimleri gündeme getirebilir. Gizli bir ilişkiye merak duyuyorsanız, bunun hiç sırası değildir. Cuma gününe kadar, maddi kazanımlar konusunda, meslekte gösterdiğiniz çabanın karşılığını alacağınız ve saygı göreceğiniz zamandır. Dürüst ve güvenilir biri olduğunuzu göstermelisiniz. Perşembe başlayan diğer iyicil açıda yine aynı konulardaki iyi şansınız devam edecek. Bu defa, yöneticilerle iyi görüşmeler, tatlı dilli iletişimler, huzur ve barış getiren anlaşmalar devreye girebilir. Ölçülü ve gerçekçi kalmaya devam etmelisiniz.

YÜKSELEN YENGEÇ: Çevresel ilişkilerde, atacağınız adımlarda ve davranış alışkanlıklarınızda daima yumuşak başlı yüzünüzü göstermek istemeniz ve edilgen konumda oluşunuz, yaşam içinde bazı avantajlar sağlayabilir. Ancak bu durum, genelde eş ya da sevgili ilişkilerinde işe yaramıyor gibi görünüyor. En yakın ikili ilişkinizden ya da ortağınızdan duygusal beklentiniz ve sevgi ihtiyacınız özellikle bu dolunayda karşılanmayacak gibidir. Çünkü sizin duygusal beklentiniz, aslında kendinizi beslemek amaçlıdır. Bu yüzden diğer tarafın beklentilerini de göz önüne almalı ve dengeleri korumalısınız. Yoksa özellikle meslek ve kariyer konusundaki eski sıkıntılı durumlar tekrarlanacaktır. Sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişiler ile bağlantılı olarak maddi konular, birikimler, alacaklar, borçlar ya da kadın-erkek konuları için yapılan harcamalar bu günlerde beklenmedik kayıplara, gerilime, kaza ya da krizlere yol açabilir. Daha yavaş ve düşünerek hareket etmelisiniz. Bu hafta şanslı olduğunuz konular; özellikle Cuma gününe kadar; yabancılar, uzaktakiler, uzaktaki çaba gerektiren işler, davalar ya da uzun yolculuklar olabilir. Bu alanda çabalarınızın karşılığını alma ve saygı görme olasılığı yüksektir. Ayrıca Perşembe başlayan diğer iyicil açıda; yine aynı konularda yumuşak başlı, barış ve huzur duygusu veren görüşmeler ya da anlaşmalarla iyi şansınız devam edecek. Abartı ve ölçüsüzlük yapmamaya dikkat edin.

YÜKSELEN ASLAN: Haftanın yoğun konuları; gizli işler, gizli ilişkiler, gizli düşmanlar ya da inançlar, sanat ve psikoloji gibi soyut alanlardır. Ancak sağlığınız, iş alanı ya da bakımını yaptığınız kişilerle ilgili duygusal beklentileriniz yüzünden iniş çıkışlı duygular ve diğerleri ile anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Bu da durum psikolojinizi bozabilir. Gizleyip sakladığınız bazı şeyler ortaya dökülerek görünür olabilir. Hatta bu yüzden, uzaktaki kişilerle olan bazı eski üzüntüler yeniden tetiklenebilir. Çevrenizdeki kadın-erkek ilişki türlerine olan baskıcı ve hükmedici yaklaşımınız yüzünden, meslek ve kariyer konularında beklenmedik gerilimler, krizler ya da kazalara karşı çok dikkatli olmalı ve daha yavaş kararlar vermelisiniz. Ölüm ötesi konular, medyumluk gibi alanla, başkalarının maddi olanakları, miras, vergi, sigorta gibi konularda Cuma gününe kadar çabalarınızın karşılığını alabilir ve saygı görebilirsiniz. Perşembe başlayan diğer iyicil açıda, yine aynı konularda iyi şansınız devam ediyor olacak. Bu defa, barışçı anlaşmalar, huzur veren görüşmeler, yumuşak başlı iletişimler ya da gizemli bağlantılar devreye girerek, maddi ve manevi yönden sizi rahatlatacak. Kontrolden ve ölçüden uzaklaşmayın.

YÜKSELEN BAŞAK: Haftanın yoğun konusu; benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz gruplaşma, sosyalleşme ya da toplantı arkadaşları ile ilgilidir. Ancak sizin kişisel zevkleriniz, duygusal beklentileriniz, eğlence anlayışınız ya da flörtleşme arayışlarınız ile bu sosyal gruplar birbiri ile uyuşmuyor. Bu dolunayda; gruplaşma arkadaşları ile fikir ayrılığı, anlaşmazlık, iniş çıkışlı duygusal durumlar ve dengesizlik yaşayabilirsiniz. Bu dengesizlik yüzünden, eskiden kalan acı ya da üzüntülerin ya da sağlık sorunlarının yeniden gündeme gelme olasılığı da vardır. Gizli saklı işler, kadın-erkek konuları ya da gizli ilişkiler uzaktaki ya da yabancı biri yüzünden açığa çıkabilir ya da sıra dışı durumlar yaşayabilirsiniz. Uzun gezilere, uzaktaki kişilere ya da yabancı ülkelerden gelecek ani krizlere, tehditlere, gerilime ya da kazalara karşı dikkatli ve yavaş olmalısınız. Cuma gününe kadar, sosyal gruplaşma çevrelerinden tanıdığınız ve uzakta oturan biri ile güvenilir ve kalıcı bir birliktelik kurmak için çok doğru zamandır. Perşembe başlayan diğer iyicil açı; yumuşak başlı, ince, nazik huzur veren barışçı ve romantik iletişimler, tatlı dilli ve zeki görüşmeler yardımıyla yeni ve kalıcı bir aşkı destekleyen diğer yardımcı öge olacak. Gerçeklerden uzaklaşmamaya ve ölçüye dikkat edin.

YÜKSELEN TERAZİ: Aileniz, eviniz, aile büyükleriniz ile mesleğiniz, kariyeriniz arasında çekişmeler ve duygusal iniş çıkışlar yaşama olasılığı vardır. Bunlardan daha çok önemsediğiniz konu; mesleğiniz ve kariyeriniz. Aile ile ilgili görüşmelerdeki anlaşmazlıklardan ve duygu ile mantık arasında sıkışıp kalmaktan dolayı, artık bıkmış durumda ve bir şeyleri bitirme eğiliminde olabilirsiniz. En iyisi, aile bağları ile kariyer konuları arasında uyumlu bir denge kurmaktır. Yoksa, dengesi bozulan bu durum yüzünden, eş ya da sevgili ilişkisindeki bazı eski acılar ve üzüntüler de yeniden canlanacak gibi görünüyor. Sosyal gruplaşmalar üzerinden cinsel yakınlaşma arayışları; beklenmedik krizler, kazalar ve tehlikeler yaratabilir. Var olan gizli bir ilişki ya da arayışlarınız, aniden ortaya dökülebilir. Şanslı konular; Cuma gününe kadar, iş yaşamında gösterdiğiniz çabalarınızın karşılığını alabilir ve hak ettiğiniz saygıyı görebilirsiniz. Şansınızı; meslek, kariyer, çalışma yaşamı içinde güçlü, karizmatik bir yöneticilik, liderlik, terfi almak ve parlamak için kullanabilirsiniz. Perşembe başlayacak olan diğer iyicil açıda ise yine aynı konularda; barışçı duygular, iyi ilişkiler, huzur veren görüşmeler, anlaşmalar ya da imzalarla şansınızı devam ettirebilirsiniz. Abartı yapmamaya, alkole ve ölçüsüzlüğe dikkat edin.

YÜKSELEN AKREP: Dolunay günlerinde; merak etme, öğrenme, uzun-kısa yolculuklar, uzun-kısa eğitimler, uzak-yakın akrabalar, yabancılar ya da yakın çevreniz, büyük amaçlarınız ve diğer insanlarla her türlü iletişimleriniz arasında iniş çıkışlı, çekişmeli, tartışmalı, dengesiz ve uyumsuz durumlar yaşama olasılığı vardır. Bu konular arasında bir denge kurmazsanız, bazıları kopma aşamasına gelebilir. Ayrıca, bu dengesiz durum yüzünden, iş yaşamınızdaki eski bir acı ya da üzüntü yeniden gündeme gelebilir. Meslek ve kariyer yaşamı içinden doğacak kadın-erkek konuları ve ani gelişen yakın ikili ilişkiler arasında; beklenmedik tehlikeli durumlar, kaçamaklar, kazalar ya da krizlere karşı daha yavaş ve iyi düşünerek hareket etmelisiniz. Cuma gününe kadar kendinizi daha çok fiziksel güç, yönetim, liderlik, eğlence yaşamı, uzaktakilerle iletişim kurma, gerçekçi ve ölçülü olma gibi alanlarda başarı ile gösterebilirsiniz. Perşembe başlayan diğer kolaylaştırıcı açıda ise aynı alanlarda daha çok yaratıcı fikirler, görüşmeler, anlaşmalar, huzurlu aşk bağlantıları ile iyi şansınızı devam ettirebilirsiniz. Ancak dikkat... Abartı yapmamaya, alkole ve ölçüsüzlüğe dikkat etmelisiniz. Yoksa iyi şansı tersine çevirirsiniz.

YÜKSELEN YAY: Dolunay günlerinde; başkalarının maddi olanakları, eşinizin parası, miras, vergi, sigorta gibi konular, cinsellik ya da ölüm ötesi alan daha çok öne çıkan konular olacak. Bu zaman içinde; maddi birikimler, kazançlar, gelirler ya da borçlarla ilgili anlaşma ve görüşmelerdeki bazı dengesiz durumlar ya da iniş çıkışlı duygular sizi huzursuz edecek gibi görünüyor. Bunlar arasında bir denge ve uzlaşma yaratmalısınız. Yoksa bir bağlantı nedeniyle; eğlenceler, kişisel zevkler ya da çocuklarla ilgili alanda eski bazı acılar ve üzüntüler yeniden gündeme gelebilir. Kadın-erkek ilişkisi ağırlığı olan uzaktaki kişiler, yabancılar, davalar ya da büyük amaçlarınız bu günlerde beklenmedik kaza, kriz, hastalanma ya da iş ortamında ani gerilimler yaratabilir. Daha yavaş ve düşünerek hareket etmek gerekir. Cuma gününe kadar aile ve ev hakkında daha çok fiziksel alandaki çabalarınız, gücünüz ve liderliğiniz size yardımcı olacak ve başkalarının maddi olanaklarından yarar sağlayabileceksiniz. Perşembe başlayan diğer iyicil açıda, yine aynı konularda; huzur, barış, iyi görüşmeler, anlaşmalar, imzalar ile hem ev ve aile hakkında, hem de başkalarının parası ve miras gibi konularda iyi şansınız devam ediyor. Ancak abartıya ve ölçüsüzlüğe kaçmamaya dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Eşiniz, sevgiliniz, ortağınız gibi kendinize en yakın bulduğunuz ikili ilişkiniz ile çevreye karşı göstermekte olduğunuz kişiliğiniz arasında bazı dengesiz durumlar olabilir. İstemediğiniz halde yapmanız gerekenler, inatçılık, anlaşmaz ve uzlaşmaz tavırlar ve duygularınızı saklama isteğiniz yüzünden eş ya da sevgili gibi ikili ilişkinizde küsme, darılma, dengeyi kaybetme ya da belirsiz durumlar yaşama olasılığı vardır. Tavırlarınızda bir denge ve uzlaşma yaratmalısınız. Yoksa; aile, ev ya da aile büyükleri arasında da bazı eski acı ve üzüntüler yeniden gündeme gelebilir. Sıra dışı, aykırı bir kaçamak ya da yakınlaşma arayışlarınız varsa, bunlar beklenmedik kriz, kaza ya da tehlikeli durumlar ortaya çıkarabilir. Bu konuda çok dikkatli olmalı, yavaş ve düşünerek hareket etmeli ya da vaz geçmelisiniz. Cuma gününe kadar; yakın akrabalar, dostlar ve yakın çevrede çabalarınızın karşılığını alabilir ve saygı görebilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak eş ya da sevgili ilişkisinde canlanma ve güç elde edebilirsiniz. Perşembe başlayan diğer iyicil açıda, yine aynı konularda ve bu defa daha soyut gelişmelerle şansınız devam edecek. Bunun anlamı; sevgi, aşk, romantizm, barışçı duygular, huzur veren görüşmeler ve anlaşmalardır. Abartıya ve ölçüsüzlüğe dikkat etmek yeterli olacaktır.

YÜKSELEN KOVA: Bu dolunayda; bakımını üstlendiğiniz kişiler ya da hayvanlar, yanınızda çalışanlar, işiniz, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız, sıradan günlük yaptığınız şeyler ve sağlığınızı ilgilendiren konular hakkında diğerleri ile ya da kendinizle çelişmeli, çekişmeli, anlaşmaz, geçimsiz ve uzlaşmaz tavırlar içinde olabilirsiniz. Ancak bunu sürdürmek sizin özellikle psikolojinizi olumsuz etkileyecek, huzursuzluk ve uykusuzluk yapacaktır. Bu yüzden bir anlaşma, uzlaşma, dengeyi koruma, hoşgörü ve anlayış içinde olmalısınız. Yoksa bu konularla bağlantılı olarak, yakınlarınız ile ilgili eski bir acı ya da üzüntü de yeniden gündeme gelebilir. Eşiniz ya da sevgiliniz ile aile içinde ya da aile büyükleri arasında beklenmedik krizler, gerilimler, kazalar ya da sıra dışı durumlar yaşanabilir. Bu yüzden bu konularda, daha yavaş ve düşünerek hareket etmelisiniz. Cuma gününe kadar gösterdiğiniz çabaların ve emeğin karşılığını para olarak alacağınız, saygınlık görceğiniz ve işinizde parlayacağınız şanslı zamandır. Perşembe başlayan diğer iyicil açıda, yine aynı alanda bu defa yaratıcı zekanız, doğru iletişimler, tatlı dilli görüşmeler, huzur veren barışçı anlaşmalar ile başarı şansınız yine devam ediyor olacak. Ancak yine de abartıya ve ölçüsüzlüğe dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN BALIK: Bu dolunayda; eğlence alanınız, kişisel zevkler, flörtleşme görüşmeleri, çocuklar, yarışmalar, borsa ya da kumar gibi spekülatif alanlar, yaratıcı fikirler ve kendinizi diğerlerine gösterme isteğiniz yoğundur. Ancak bu istekleriniz ile diğer gruplaşma arkadaşlarınız arasında bir dengesizlik var. Bu yüzden benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz kişilerle; farklı düşünceler, fikir ayrılıkları, tartışmalı durumlar, anlaşmazlık ya da uzlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Gruplaşma arkadaşlarınız sizin duygusal gereksinimlerinizi karşılayamadığı için onlardan ayrılabilirsiniz. Bu konu ayrıca, para ile ilgili eski bir üzüntüyü yeniden canlandırabilir. Yakın akrabalar, kardeşler, komşular ya da dostlar çevresinde, beklenmedik bir gelişme, kriz, kaza, gerilim ya da sıra dışı bir durum yüzünden; sağlığınız ya da iş ortamınızda sıkıntılar olabilir. Bu alanlarda yavaş ve düşünerek hareket etmelisiniz. Cuma gününe kadar; flörtleşmeler, çocuklar, kişisel eğlenceler ya da yaratıcı yönünüzü çevrenize göstermek istediğiniz alanlarda, çabalarınızın ve emeğinizin karşılığını alma ve saygı görme zamanıdır. Perşembe günü başlayan diğer iyicil açıda; aynı konularda yapacağınız görüşme ve anlaşmalarda duygusal ve barışçı iltişimlerle iyi şansınızı devam ettirebilirsiniz. Sadece abartıya ve ölçüsüzlüğe kaçmayın, bu yeterli olacaktır.