31 Temmuz haftası burç yorumları

Yeni hafta, Salı günkü dolunay etkisi altında geçecek. Eril ve dişil doğanız arasında, mantığınız ile duygularınız arasında, belki de babanız ve anneniz arasında; dengesizlikler, belirsizlikler, duygusal iniş-çıkışlar ya da sonlandırmaya yakın bir ruh hali olabilir. Kötücül Menkar sabit yıldızı ile kavuşum yapan Jüpiter, t-kare açı ile dolunaya olumsuz yönde katkı verecek. Kontrolsüz, ölçüsüz, düşüncesiz, bencilce ya da abartılı kararlardan kaçınmalısınız. Çünkü bunlar; kopma, bitme, ayrılık gibi sonlanmalar getirebilir. Vereceğiniz önemli kararları, hedefi netleştirmeyi ve hedef yönelmeyi ya da gezi planlarınızı 2 hafta ertelemekte yarar vardır. O kadar uzun zamanınız yoksa, mutlaka hedefe odaklanmalı, kontrollü ve öz disiplin ile hareket etmelisiniz.

Jüpiter’in iyicil ve şanslı açıları da var. Güç ve enerji merkezi olarak; sporda, uzun gezilerde, politikada, diğer insanları yönlendirme, kışkırtma ya da eğitim işlerinde ikna yeteneğinizi ve karizmanızı gerçekçi yöntemlerle kullanabileceğiniz zamandır. Baba, yönetici bir kişi ya da yaşlı kişilerle fikir ayrılığı, geçimsizlik, belirsizlik, farklı düşünceler, gereksiz tartışmalar ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. İpi germeden, bir ucunu esnek bırakmak daha yararlı olacaktır. Sevgili, aşk-meşk gibi ilişkilerde beklenmedik kaza ya da kriz olasılığına karşı; yavaş olmak ve iyice düşünerek hareket etmek gerekir.

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın yoğunlaşan konuları; kendinizi diğerlerine anlatmak, göstermek, kişisel zevkler, eğlence ve oyunlar, çocuklar ya da flörtleşme arayışlarıdır. Ancak bu kişisel konularınız, sosyal çevre arkadaşlarınız ya da gruplaşmalar ile birbirine uyumsuzdur. Diğerleri ile ve özellikle de kadınlarla fikir ayrılıklarında kontrolü elden kaçırırsanız, gruplardan uzaklaşabilir ve maddi yönden zarar görebilirsiniz. Sevgili arayışları da maddi yönden sakıncalıdır. Para konusundaki şansınız, ancak iş ortamı ile şanslı olabilir. İş ile ilgili cesur girişimler, güç ve karizmayı doğru kullanmak size maddi kazançlar getirecektir. Eğer iş ile ilgili bir anlaşma, sözleşme ya da imza gündeme gelirse, olabildiğince hoşgörülü, mantıklı ve anlayışlı olmak gerekir.

YÜKSELEN BOĞA: Sizin için haftanın ağırlıklı konuları; ev, aile, aile büyükleri, geçmişin çocukluk anıları, aile yadigarları, vatan ya da doğup büyüdüğünüz yerlerdir. Bu konular ile meslek, kariyer ve gelecek planlarınız arasında, birbirine uymayan durumlar var gibidir. Özellikle anne ya da kadınlarla düşünceleriniz birbirinden farklıdır. Boğa kişiliğinizin; sahip çıkma, tutucu olma ve eskiye bağlı kalma özellikleri; şimdi durumu olumsuz yönde körüklüyor gibidir. Eğer uzlaşma olmazsa, aile içindeki sevgi ilişkilerini zedeleyen; kaza, kriz ya da bazı kopmalar olabilir. Yeni flörtleşmeler, sevgili arayışları, görüşme ya da yazışmalar için şanslı zamandır. Ancak bu iletişimleri sosyal gruplaşmalar üzerinden yürütmek anlaşmazlıklara yol açabilir. Daha anlayışlı olmak ve inatlaşmamak, sizin için yararlı olacaktır.

YÜKSELEN İKİZLER: Yoğunlaşan konularınız; yakınlar, yakın dostlar, akrabalar ya da kardeşler hakkında olabilir. Kısa geziler, eğitimler ve her türlü iletişimler için hareketli zamandır. Ancak bu ana konularda diğer insanlarla, özellikle de kadın ve uzakta olan kişilerle fikir ayrılığı, anlaşmazlık ve uzlaşmazlık olabilir. Kontrol ve ölçünün dışına çıkarsanız üzülebilirsiniz ve küsmeler olabilir. Bu yüzden aşırıya kaçmamaya hızlı kararlar vermemeye ve yakınlarınızla beklenmedik krizler çıkarmamaya çok dikkat etmelisiniz. Aile ve ev konularında yeni görüşmeler, anlaşmalar, girişimler ya da imzalar atmak için şanslı ve huzurlu zamandır. Ancak yine de baba, yaşlı bir erkek ya da bir yönetici ile fikir ayrılığına düşme olasılığına da dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN YENGEÇ: Haftanın ağırlıklı konusu; çalışarak kazandığınız paranız, alacaklar, borçlar, yatırımlar, maddi değeri olan eşyalarınız ya da birikimlerinizle ilgilidir. Ancak ortaklı olduğunuz paralar konusunda ve özellikle de kadınlarla fikir ayrılığı, farklı bakışlar, anlaşmazlıklar ve dengesizlikler de sizi bekliyor. Sosyal gruplaşmalardaki; abartılı eğlence, lüks merakı ve aşırı harcamalarınız para konusundaki tartışmalı durumların ayarını iyice bozabilir. Eğer kontrolden çıkarsanız, ortaklı para ilişkisi de sona erer. Özellikle dostlarla sosyal gruplaşmalar, toplantılar, görüşmeler ve yazışmalar için şanslı zaman olsa bile bunlar yüzünden beklenmedik bir para kaybı da olabilir. Uzaktaki bir yönetici ya da yaşlı erkek ile yakın çevre dostları arasında tartışmalı durumlar ve çekişmeler olabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta ve sonrasındaki 2 hafta boyunca; sadece kendinizle ilgilenmek, bazen bencil duygularınızı tatmin etmek, bazen herkesin önünde Güneş gibi parlamak ve alkış toplamak isteyeceksiniz. Ancak bu gösteriş merakınız, yakın ikili ilişkilerde ve özellikle kadınlarla olan ilişkilerde kararsız ve dengesiz durumlar yaratıyor. Ayrıca, meslek, kariyer, gelecek planları ve büyük hedeflerdeki aşırılıklar da bu dengesizliği körüklüyor olacaktır. Öz disiplini ve ölçüyü elden bırakırsanız, ilişkilerde kopmalar gündeme gelebilir. Meslekte beklenmedik kayıplar olabilir. Meslek ve kariyerde terfi almak, para kazandıracak görüşme ya da anlaşmalar yapmak için şanslı zamandır. Ancak yine de para konusunda yaşlı bir erkek ya da baba ile fikir ayrılıklarına dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta daha çok yoğunlaşan konularınız; sanat çalışmaları, içsel dünyanız, ruhsal konular, soyut kavramlar, gizli düşmanlar, gizli saklı işler ya da ilişkilerde daha açık olma ya da netleşme beklentilerinizle ilgilidir. Ancak bu konularda; diğerleri, iş arkadaşları ve özellikle de kadınlarla fikir ayrılığı ve anlaşmazlıklar vardır. Daha anlayışlı olmakta yarar vardır. Çünkü adalet, hukuk, eğitimler, yabancılar ya da uzaktaki kişilerle olan aşırı durumlar yüzünden; gizli işleriniz hakkında kayıplar ve zorluklar yaşayabilirsiniz. Uzak yolculuklar, yabancılar, hukuk ya da eğitimler gibi konularda yapacağınız girişimler, görüşmeler ve anlaşmalar için şanslı zamandır. Ancak yine de uzun yol kazalarına dikkat etmelisiniz. Kadın-erkek konularında eski tartışmalı konular yeniden gündeme gelebilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta; sosyal gruplaşmalar, benzer amaçla bir araya geldiğiniz çevreler ya da toplantılar daha çok öne çıkacak gibi görünüyor. Ancak kişisel zevkleriniz, eğlence anlayışınız, flörtleşme arayışlarınız ile gruplaşma arkadaşlarınız arasında uyuşmazlık, dengesizlik ve anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Özellikle sosyal gruplaşmalar üzerinden cinsel yakınlık beklentilerinizde ölçüsüzlük, ayarsızlık ya da aşırılıklar yüzünden sonlanmalar olabilir. Bu yüzden, olabildiği kadar gizli, sessiz ve derinden gitmelisiniz. Bu konuda iş ortamında yaşlı bir yönetici ya da erkek ile tartışmalı durumlar olursa, uzlaşmacı ve anlayışlı olmalısınız. Ayrıca, miras, vergi, sigorta gibi alanlarda para kaybetme olasılığı da vardır. Öz disiplini ve ölçüyü elden bırakmamak gerekir.

YÜKSELEN AKREP: Bu haftanın ve sonraki 2 haftanın yoğun gündemi; meslek, kariyer, gelecek planları, toplumsal konum, yöneticilerle ve baba ile olan ilişkilerdir. Bu konularda ev, aile ve anne ile anlaşmazlık, geçimsiz durumlar, uyumsuzluk ve dengesizlik olabilir. Eş ya da sevgili konusu da bunlara dahil olarak; kontrolsüz gelişmeler ve aşırılıklar yüzünden; kopma, bitme ya da sonlanmaya yakın tehlikeleri gündeme getirebilir. Eş ya da sevgili konusu; meslek, kariyer ve yönetici kişi ile oldukça ters bir etki yaratıyor. Sevgili ya da eş konusundaki iyi şans, bugünlerde sadece sosyal gruplaşmalar üzerinden yürüyebilir. Ancak yine de kişisel zevkler ve eğlence anlayışı ile sosyal gruplaşmalar arasında, birbirine benzemeyen önemli farklılıklar sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.

YÜKSELEN YAY: Yoğunlaşan konular ve öne çıkan gündeminiz daha ağırlıklı olarak; yabancılar, yabancı ülkeler, uzaktakiler, uzun yolculuklar, yüksek eğitimler, davalar ve yabancı kültürler hakkındadır. Bu konularda; yakın akrabalar, kardeşler ve özellikle kadın dostlarınızla aynı fikirde değilsiniz. Bakımını yaptığınız kişiler, iş ortamınız ya da sağlıkla ilgili konular da bu farklı görüşleri olumsuz yönde körüklüyor durumdadır. Aradaki uyuşmazlığı kaldırmak için daha ölçülü, ayarlı, kontrollü, esnek ve anlayışlı olmalı ve ayrıca, uzun yol kazalarına karşı çok dikkatli olmalısınız. Meslek, kariyer, iş ortamı ve yönetici ilişkileri için verimli ve kazançlı zamandır. Ayrıca bu ortamda, kadın-erkek ilişkileri için de şans vardır. Ancak, meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerini aileniz ile karşı karşıya getirmemelisiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın ağırlıklı konuları; başkalarına ya da eşinize ait maddi olanaklar, ortaklı paralar, miras, vergi, pagan eğilimler, ayinler, medyumluk, fizik ötesi ve ölüm ötesi konular ya da cinsellik ile ilgilidir. Ancak bu konularda özellikle kadınlarla ya da anne ile aranızda farklı görüş ve düşünceleriniz var. Para konusunda dengesiz harcamalar biraz can sıkıcı olabilir. Bunu körükleyen diğer öge, kişisel zevklerinize, eğlenceye ve flörtleşmelere yaptığınız ölçüsüz harcamalardır. Kişisel eğlence ve zevkler hakkında uzaktaki kişilerle görüşmeler ve flörtleşmeler daha şanslı görünüyor. Ancak yine de ölçüyü elden bırakmamak gerekir. Ayrıca, yakın dostlar, akraba ya da kardeşlerle bu konuları tartışarak durumu daha gergin hale getirmeyin.

YÜKSELEN KOVA: Bu hafta daha çok; eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız gibi kendinize en yakın bulduğunuz ikili ilişkiniz üzerinde duracaksınız. Ancak bu yoğun konularınız ile çevrenizdeki kadınlar ya da belki de anneniz ile farklı fikirdesiniz. Bu yüzden anlaşmazlıklar biraz sıkıcı olabilir. Ayrıca, bu konuyu olumsuz biçimde körükleyen, aile içindeki dengesiz ve ayarsız durumlara dikkat etmelisiniz. Aile ya da ev konularındaki beklenmeyen gelişmeler, eş ya da sevgili konusunda krizler yaşatabilir. Aile yadigarları ya da mirası ile ilgili şanslı görüşme ve anlaşmalar için uygun zamandır. Fakat para ve miras konusunda yaşlı kişilerle ya da baba ile farklı düşünceler, ortamda soğuk rüzgarlar estirebilir.

YÜKSELEN BALIK: Yoğunlaşan konularınız olan; sağlık, iş arkadaşları, iş ortamı, bakımını yaptığınız kişiler ya da süregelen günlük sıradan işleriniz hakkında diğer kişilerle ve özellikle de anne ya da kadınlarla tartışmaktan vazgeçin. Ölçüsüz duygu ve düşüncelerin sonu küsme ya da kopmaya doğru gidiyor. Bu sizi psikolojik yönden yaralayabilir. Bu yüzden hoşgörü ve anlayış bu dolunayda önemli olacak. Eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız ile kısa geziler, eğitimler, yeni hedefler ve çok iyi iletişimler içinde olabileceğiniz zamandır. Ancak yine de eş, sevgili gibi ilişkiler ile çevreye karşı göstermek istediğiniz kişilik arasında; kıskançlık, inatçılık ya da fikir ayrılıkları olabilir. İş ortamında sevgili arayışları ya da yakınlaşmalar ani gelen kaza ve krizlere yol açabilir.