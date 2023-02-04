6 Şubat haftası burç yorumları: Güç, liderlik ve yöneticilik zamanı!

Bu hafta, diğer göksel yerleşimlere göre daha güçlü görünenler şunlardır;

1) Haftanın ilk iki günü dolunay.

2) Geçen haftadan devam eden Güneş-Uranüs karesi.

3) Hafta boyunca etkisi gittikçe güç kazanacak olan Pluto-Merkür kavuşumu.

4) Salı gününden itibaren yavaşça devreye girip, gücünü yükseltmeye başlayacak olan Güneş-Satürn kavuşumudur.

5 Şubat Pazar gecesinin dolunay etkileri, haftanın ilk 2 gününde de devam etme eğilimindedir. Genel olarak; ben ile onlar arasında, eril yanınız ile dişil doğanız arasında ve bencil istekleriniz ile toplumsal yararlar arasında kararsız kalabileceğinizi ve sonlandırma duygularınızın ortaya çıkabileceğini söyleyebilirim.

Güneş ile Uranüs karesinde, beklenmedik kazalar, krizler, gerilimler yaşamamak için, bir karar verirken en az 10 defa düşünüp, her şeyin güvenli olduğundan emin olduktan sonra harekete geçmelisiniz.

Pluto ile Merkür kavuşumu, özellikle haritanızda Oğlak burcunun durduğu evin konularında; okuduğunuz, yazdığınız, görüştüğünüz, anlaştığınız, düşündüğünüz konular ve kurduğunuz iletişimlerde, daha gizli ve derin anlamlar olabilir. Bunlara merak duyacağınız ve gizemleri öğrenmek isteyeceğiniz zamandır.

Güneş ile Satürn kavuşumunda, doğum haritalarınızdaki Kova burcunun durduğu ev konularında; güç, liderlik, yöneticilik ve baba rolünü gösterebileceğiniz zamandır. Ancak; baskı, aşırı güç kullanma ve gerilimlerden uzak durmak koşuluyla..!

YÜKSELEN KOÇ: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; kişisel eğlenceleriniz, flörtleşme ya da zevk arayışlarınız ile sosyal arkadaşlarınız ve gruplaşmalarınız arasında uyumsuz ve dengesiz durumlar olabilir. Ayrıca, bu sosyal çevre ve gruplardan tanıdığınız yüzeysel arkadaşlar yüzünden beklenmedik para kaybı ve gerilimler yaşayabilirsiniz. Meslek alanında ya da sosyal konumunuzla ilgili olarak, derin ve gizli bilgilere merak duyacağınız ya da öğrenebileceğiniz zamandır. Sosyal gruplaşmalar, toplantılar ya da benzer amaçla bir araya geldiğiniz insanlar arasında; güç ve liderlik gösterebileceğiniz, çaba harcayabileceğiniz ya da yönetici ve baba rolünü üstlenebileceğiniz zamandır. Ancak baskı ve gerginlik yaratmak zarar getirir.

YÜKSELEN BOĞA: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; meslek, sosyal konum, yönetici ilişkileri ya da devlet yönetimi ile aile ve ev konuları arasında anlaşmazlıklar, görüş ayrılıkları, uyumsuzluk ya da geçimsizlik gibi durumlar ortaya çıkabilir. Yöneticilerle sertleşmek, ani çıkışlar ya da dik başlılık yapmamalısınız. Uzaktakiler, yabancılar, dinler, büyük amaçlar, geniş konular ya da davalarla ilgili olarak, daha gizli ve derin bilgileri ortaya çıkarmak ya da öğrenmek için merak duyacağınız zamandır. Meslek alanı, devlet işleri, yöneticilik, liderlik, bu alanda fiziksel çalışma ve kariyerde yükselme için uygun zaman olabilir. Ancak sertleşmemeye ve inatlaşmamaya dikkat edin.

YÜKSELEN İKİZLER: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; yabancılar, uzaktakiler, büyük çaplı işler, eğitimler, davalar ya da inançlar ile yakın çevre dostlukları ve iletişimleri arasında iniş çıkışlı, kararsız ve belirsiz durumlar ya da görüş ayrılıkları ortaya çıkabilir. Uzak yolculuklar, yabancılar ya da davalarla ilgili olarak; krizler, kazalar ya da tutuklanma gibi kısıtlanmalar gündeme gelebilir. Bilinçaltı ya da toprak altı gibi gizlenmiş konular ya da cinsellik gibi alanda merakınızın artabilir. Gizli anlaşmalar, görüşmeler ya da yakınlaşmalar gündeme gelebilir. Yüksek eğitimler, kültürler, büyük çaplı işler, davalar ya da uzaktaki işlerle ilgili fiziksel çaba, güç, liderlik ya da yöneticilik yapabileceğiniz zamandır. Ancak baskı ve sert bir otorite göstermek yanlış olur.

YÜKSELEN YENGEÇ: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; başkalarının maddi olanakları, eşinizin parası, ortaklı paralar, miras ya da vergi gibi alanlar ile kendi paranızı harcama ya da tutma isteğiniz arasında; uyumsuz, belirsiz ve kararsız durumlar yaşayabilirsiniz. Gruplaşma ya da sosyalleşme üzerinden, cinsel yakınlaşmalar kurma arayışlarınız beklenmedik krizlere, kazalara ve gerilimlere yol açabilir. Evlilik, eş ya da sevgili ilişkisi ile bağlantılı olarak, gizli ve derin konulara yönelme ve öğrenme merakınızın artacağı günlerdir. Bu hafta yoğunlaşan ortaklı paralar konusunda; fiziksel çalışma, güç, liderlik ve yöneticilik gösterme zamanı olabilir. Ancak konu hakkında, fazla baskı ve gerilim yaratmak iyi olmaz.

YÜKSELEN ASLAN: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; evlilik, ortaklık, eş ya da sevgili ilişkisi ile kişiliğiniz ve çevresel davranışlarınız arasında bir uyumsuzluk, anlaşmazlık, kıskançlık ya da görüş ayrılıkları ortaya çıkabilir. Evlilik, eş ya da sevgili konusu ile meslek ortamı, kariyer ve yönetici ilişkileri arasında, kriz, kaza ve gerginlikler görülebilir. İş ortamınız ya da sağlık hakkında gizli ve derin bilgilere merak duyacağınız ya da öğrenebileceğiniz zamandır. Haftanın yoğun konusu olan; evlilik, eş ya da sevgili ilişkilerinde güç, liderlik ve yöneticilik gösterebileceğiniz ya da belki fiziksel çalışma zorunluluğunun ortaya çıkabileceği zamandır. Ancak baskı ve gerilimden uzak durmakta yarar vardır.

YÜKSELEN BAŞAK: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; iş ortamı, iş arkadaşları ya da sağlık konularında diğerleri ile görüş ayrılıkları, anlaşmazlık ya da belirsizlik yaşayabilirsiniz. Kendi içinizde belirsiz kaldığınız, psikolojik iniş çıkışlar da olabilir. Özellikle yabancılar ya da uzaktakilerle ilgili olarak; yeni krizlerden, kazalardan ya da gerilimlerden uzak durmalısınız. Kişisel eğlenceler, çocuklar ya da flörtleşmelerle bağlantılı olarak gizli ve derin bilgilere merak duyacağınız ve öğrenebileceğiniz günlerdir. Daha yoğun konularınız olan iş ve sağlıkla ilgili alanda; güç, liderlik, çaba gösterme, yöneticilik yapma ya da becerilerinizi ortaya koymak için uygun zamandır. Ancak bu alanda, baskı ve gerilimden uzak durmalısınız.

YÜKSELEN TERAZİ: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; kişisel zevklerinizi, eğlence anlayışınızı ve gösterişinizi diğerleri ile yaptığınız toplantılarda ve gruplaşmalarda da kullanmak istiyorsunuz. Ancak diğerleri sizin gibi düşünmüyor. Gruplardan tanıdığınız kişilerle görüş ayrılıkları ve geçimsizlik yaşayabilirsiniz. Heyecan verici yeni cinsel yakınlaşmalar, tehlikeli krizlere, kazalara ve gerilimlere neden olabilir. Aile, ailenizden gelen yadigarlar ya da miras ile ilgili, derin ve gizli bir bilgiye merak duyma ya da öğrenme olasılığı vardır. Kişisel zevkleriniz, eğlence alanınız, kendinizi gösterme, anlatma ya da çocuklarla ilgili konularda; güç göstermek, liderlik yapmak, yönetmek, çaba harcamak ve baba rolü oynamak için uygun zamandır. Ancak bunu sertleşmeden ve baskı kurmadan yapmalısınız.

YÜKSELEN AKREP: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; meslek ortamı ile ev ve aile arasında, kadın ile erkek arasında ya da anne ile baba arasında fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olabilir. Eş, sevgili ya da evlilik konusu ile aile büyükleri arasındaki gerilim, kaza ya da krizlerde, daha sabırlı ve yatıştırıcı olmakta yarar vardır. Kardeşler, dostlar, akrabalar ve yakın çevre arasındaki görüşmelerde, gizli ve derin gerçeklere merak duyacağınız ve öğreneceğiniz konular olabilir. Aile içinde gücünüzü gösterebileceğiniz, ev için fiziksel çalışmalar yapabileceğiniz, yönetebileceğiniz, liderliğinizi ya da baba rolünü kullanabileceğiniz zamandır. Ancak dikkat; baskı ve gerilim yaratmamak koşuluyla...

YÜKSELEN YAY: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; kardeşler, yakın dostlar, akrabalar, kısa geziler, meraklanma, öğrenme ve iletişimler kurma yönünde yoğunlaşan gündeminiz, size göre yabancı ya da uzak konumda olanlarla aranızda fikir ayrılıkları yaratabilir. Yakın çevreden birinin, beklenmedik kaza ya da sağlık sorunlarını haber alabilirsiniz. İş ya da meslek ortamının katkısı ve bağlantısı; gizli ya da derin bilgiler ve sezgiler gerektiren yeteneklerinizi kullanarak para kazanma şansı yaratabilir. Kardeşler, yakın akrabalar, yakın dostlar, kısa eğitimler, kısa geziler ve iletişimler hakkında; güç kullanmak, yöneticilik, liderlik yapmak, fiziksel çalışma, baba rolünü ya da büyük kişi olduğunuzu göstermek için iyi zamandır. Ancak baskı kurmak doğru olmaz.

YÜKSELEN OĞLAK: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; kendi paranız, birikimleriniz, yatırımlarınız ile eşinizin ve diğerlerinin parası ya da ortaklı olduğunuz para hakkında; görüş ayrılıkları, farklı düşünceler ya da anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Kişisel zevkler ve eğlenceler, flörtleşmeler ya da çocuklarla ilgili gereksiz harcamalara ve beklenmedik kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Gizemli cinsel çekicilik uyandırarak, yeni flörtleşmelere ve iletişimlere ortam hazırlamak isteyebileceğiniz zamandır. Para konularını yönetmek, güç göstermek, liderlik yapmak, fiziksel olarak çalışmak, büyük kişi olma ya da baba rolünü üstlenmek için uygun zamandır. Ancak, baskı ve gerilim yaratmamak koşuluyla...

YÜKSELEN KOVA: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; kendi kişiliğiniz ve çevreniz ile eş, sevgili ya da ortak gibi yakın ikili ilişkiniz arasında; anlaşmazlık, geçimsizlik, kıskançlık, inatçılık ya da farklı bakışlar ortaya çıkabilir. Çevresel ilişkilerinizde gösterdiğiniz liderlik ve kişiliğinizin yakıcı yönleri ile aile içinde beklenmedik krizler çıkartabilirsiniz. Daha sakin ve sabırlı olmalısınız. Bu günlerde; bilinçaltı konular, gizli gerçekler, yazılı sözlü sanatlar ya da tarot gibi konulara merak duyabilir ve öğrenmek isteyebilirsiniz. Kendinizi çevrenize tanıtabileceğiniz, çevresel ilişkilerde; güç gösterme, fiziksel çalışma, liderlik yapma, yönetme ya da baba rolünü üstlenme için uygun zamandır. Ancak çevresel ilişkilerde baskı ve gerilim yaratmayın.

YÜKSELEN BALIK: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; içsel dünyanız, psikolojik sağlığınız, gizli işler ve ilişkiler ile iş ortamınız arasında uyumsuz ve geçimsiz durumlar ortaya çıkabilir. Sağlık konusunda diğerleri ve kendiniz ile içsel çekişmeler, kararsızlıklar ya da belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Kardeşler, yakın çevre ve dostlarla beklenmedik krizler ya da kötü iletişimler psikolojinizi bozabilir. Gizli bilgilerin paylaşıldığı gruplara merakınız artabilir ve buralardaki gizli görüşmelerden derin bilgiler alabilirsiniz. Gizli düşmanlara karşı dikkatli olun. Soyut kavramlar, gizli saklı işler, ilişkiler, bilinçaltı konular, sanat çalışmaları, güç, yöneticilik ve liderlik gösterebileceğiniz ya da baba rolünü üstlenebileceğiniz zamandır. Ancak baskı ve gerilim yaratmayın, yoksa bazı haklarınız kısıtlanabilir.