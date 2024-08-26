Bakırköy'ün kaldırım park direkleri

İBB’nin uzun yıllar sonra Bakırköy’e yaptığı park, bahçe ve çevre düzenleme hizmetleri ile Özgürlük Meydanı ve Çevresi başta olmak üzere, birçok cadde ve sokak daha temiz ve güzel bir görünüme kavuştu. Bu nedenle, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Ancak, araçların usulsüz park etmesini önlemek amacıyla yapıldığı söylenen, aşağıdaki fotoğrafta örneği görülen kaldırım direklerinin sıklığı ve sayıca çok oluşları, yapılan bu güzel hizmetleri gölgelemektedir. Cadde ve sokakların görünümü, adeta kaldırım direği yığınına dönüşmüş bulunmaktadır.

2023 yılında konulan bu direklerin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, yerlerinden çıkıp yan yatmaları veya kopmaları, işin İSRAF boyutunu daha belirgin ortaya koymaktadır.

Bu sabah sohbet ettiğim, köşede simit satan satıcı “Aslında, park yapılmaz ya da araç girişi yasaktır trafik levhaları konulmuş olsa bunlara gerek olmaz, yerlerinden çıkan direkleri sürekli biz tamir ediyoruz” diyor. Ardından yaşlı bir amca “Mutlaka birileri zengin olmuştur” diyerek, söze katılıyordu.

İşin doğrusu, simit satıcısının ifade ettiği gibi trafik levhalarına uyan, medeni insanlar olabilmeyi başarmaktır. Bunu başarabilsek, bu kadar çok kaldırım direğine gerek kalmadan (ve İSRAF etmeden) yaşamayı sağlayabiliriz.

Güzel Bakırköy’ümüzün tüm cadde ve sokaklarının, kaldırım park direkleri yönünden (anahtarlı kişiye özel demirler dahil) elden geçirilmesinde yarar olduğunu düşünüyorum.Huzurlu, mutlu ve bereketli, güzel bir hafta diliyorum.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)