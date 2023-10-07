Güneş tutulması haftasında yıkıcı durumlara dikkat

Gökyüzünde iki haftadır devam eden Pluto’nun Mars’a yaptığı kare açıya, bu hafta ortasından sonra; Güneş, Ay ve Merkür kare açıları da eklenmiş olacak. Hafta sonundaki tutulma günleri de bu zorlu yerleşimi daha çok gerginleştirebilir. Gökyüzünün birikim yapan; yakıcı, yıkıcı, zorlayıcı ve dönüştürücü enerjileri, Güneş-Pluto karesi yüzünden ay sonuna kadar devam etme eğilimindedir. Ayrıca, tutulma etkilerinin birkaç ay daha yoğun olacağını düşünürsek, kendimizi zorlu durumlara, bitişlere, savaşlara, patlama, çatlama, deprem gibi yıkıcı etkilere karşı korumamız gerekiyor. Daha ağırlıklı olarak; Terazi burcunun son 10 derecesi ile Akrep burcunun ilk 7 derecesi arasında doğanlar etkilenebilir. Ayrıca 16-17-18 Ekim günlerinde Terazi’nin 23-24-25. derecelerinde doğanlar için ilk bakışta şans ve başarı umudu veren Spica ve Arcturus’un Güneş kavuşumları; gökyüzünün gergin durumu yüzünden, beklenen iyicil etkinin tersine, saygınlık kaybı getirebilir.

Gökyüzünde diğer dikkat çekici durum; eskiden kalan acı ve yaraları simgeleyen Chiron’un Güneş ile yaptığı karşıt açıdır. İyi haber, bunlar yeniden şifalandırılabilir. Daha esnek, anlayışlı, uyumlu, uzlaşmacı ve yenilikçi bir bakış ile iyileştirici yeni yollar ve yöntemler kullanarak bunların üstesinden gelebilirsiniz. Bu şifalanma, diğer yandan öz güven duymanızı ve kendinizi göstermenizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, geri harekette olsa bile Satürn’ün Mars ile üçgen açı konumu, sizi daha güçlü hissettirebilir. En azından, haritanızın Balık evi konularında, yeni ve kalıcı bir yapı oluşturmak için eskisinden daha güçlü planlar yapmaya istekli olabilirsiniz. Geri hareketteki Satürn ve Uranüs karesi, önceden olan bir deprem ya da kriz etkisini yeniden gündeme taşıyarak gerilim yaratabilir. Eğer yaşlı-genç uyumsuzluğu ya da anlaşmazlığı yaşarsanız, daha uzlaşmacı ve esnek olmanız gerektiğini unutmayın.

YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta size daha çok yoğunluk yaşatacak ve sizi meşgul edecek olan konular; eşiniz, ortağınız, sevgiliniz gibi en yakın ikili ilişkiniz hakkındadır. Ancak bu konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü en yakın bulduğunuz ikili ilişkiniz ile meslek, kariyer, gelecek planları, toplumsal konum ve yöneticilerle olan ilişkiler arasında; gerginlik, iletişim kopukluğu, sonlanma tehlikesi, görüşme ve anlaşmaların bozulması kayıplar ya da gergin haberler alma olasılığı vardır. Önceden olan eski bir üzüntünüz, sağlık sorunu, acınız ya da yaranız hakkında; eşiniz ya da sevgiliniz ile farklı düşünceler, fikir ayrılıkları, belirsizlikler ya da anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Eğer bu olursa; daha barışçıl, anlaşmacı, uzlaşmacı olmalısınız. Ayrıca eski yaralar için yeni iyileştirici yol ve yöntemler denemek gerekiyor.

YÜKSELEN BOĞA: Bu haftanın ağırlıklı konuları; işiniz, iş ortamınız, iş arkadaşları, görev ve sorumluluklar, bakımını yaptığınız insan ya da hayvanlar ve sağlık ile ilgili konular üzerinde yoğunlaşıyor. Bu konularda dikkatli olmalısınız. Çünkü bunlarla bağlantılı olarak; uzaktaki ya da yabancı biriyle ya da yabancı bir ülke ile ilgili iş ve sağlık konuları, belki de hukuk davaları, kültür, eğitimler ya da inanç sistemleri üzerinde; kayıp, zorlanma, gerilimli haberler alma, görüşme ve anlaşmaların bozulması ya da iletişimin kesilmesi gibi durumlar olabilir. Eskiden olan psikolojik sıkıntı vermiş ya da soyut konuları ilgilendirmiş bir üzüntü hakkında, diğer insanlarla ya da kendi içinizde; kararsızlık, çelişkiler, görüş ayrılığı, anlaşmazlık ve geçimsizlik gündeme gelebilir. Eğer bu olursa; daha esnek ve anlayışlı olmalısınız. Yeni iyileştirici yöntemler yararlı olabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Haftanın en yoğun konuları; kişisel zevkleriniz, eğlence yaşamınız, sevgili arayışları, sonucunu sizin belirlemediğiniz borsa ve şans oyunları gibi spekülatif konular, yarışmalar, çocuklar, kendinizi yaratıcı biçimde göstermeniz ve flörtleşme alanındadır. Ancak dikkat etmelisiniz. Çünkü bu yoğunlaşan konularınız, aynı zamanda tutulmadan ve Pluto’nun yıkıcı enerjilerinden etkilenecek olan konular arasındadır. Özellikle, flörtleşmenin cinsel yakınlaşmaya döndüğü noktalarda; tehlikeli ve zorlayıcı durumlar, anlaşmaların bozulması ya da gergin bir haber alma olasılığı vardır. Gruplaşma arkadaşları arasında, eskiden sizi üzen durumlar olduysa, şimdi bunları yeni yol ve yöntemlerle, daha anlayışlı ve yaratıcı düşüncelerle yeniden iyileştirme ya da yoluna koyma olanağı vardır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Haftanın en yoğun konuları; eviniz, aileniz, anne, baba gibi aile büyükleri, aile yadigarları, doğup büyüdüğünüz yerler, çocukluğunuzdan bugüne gelenler ya da vatan ile ilgilidir. Bu konularda ayrıca dikkatli de olmalısınız. Çünkü bu yoğunlaşan konular, aynı zamanda tutulmadan ve Pluto’nun yıkıcı enerjilerinden etkilenecek olan konulardır. Aile ve ev konularıyla bağlantılı olarak; eş, ortak ya da sevgili ilişkilerinde; tehlikeli ve zorlayıcı durumlar, anlaşmaların bozulması ya da gergin bir haber alma olasılığı vardır. Mesleğiniz ve kariyeriniz ile aileniz arasında kaldığınız ve sizi önceden üzen görüş ayrılığını gidermek için şimdi daha esnek, barışçı ve uzlaşmacı olmak gerekiyor. Yeni yol ve yöntemleri kullanarak bu anlaşmazlığı ortadan kaldırabilirsiniz.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta ağırlık kazanan konular; kardeşleriniz, yakın akrabalar, yakın çevre dostları, komşular, kısa geziler, kısa eğitimler, okuma, yazma, haberleşme gibi her türlü iletişimler, tanıtımlar ya da sınava girmek gibi zihinsel etkinliklerdir. Ancak dikkatli olmalısınız. Çünkü bu konular, aynı zamanda tutulmadan ve Pluto’nun yıkıcı enerjilerinden etkilenecek olan konulardır. Bunlarla bağlantılı olarak; iş, görev, sorumluluklar ya da sağlık konusunda: tehlikeli yakınlaşmalar, zorlayıcı durumlar, anlaşmaların bozulması ya da gergin bir haber alma olasılığı vardır. Uzaktaki bir kişi ya da yabancı ülkedeki biri ile ilgili eski bir üzüntünüz hakkında, görüş ayrılığı ve anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ancak daha anlayışlı ve uzlaşmacı olursanız, yeni yollar deneyerek bu üzüntünün üstesinden gelebilirsiniz.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta daha ağırlıklı olarak; kazandığınız para, borçlar, alacaklar, yatırımlar, birikimler, maddi değeri olan eşyalarınız ve kendinize verdiğiniz öz değer üzerinde yoğunlaşacaksınız. Ancak dikkatli olmalısınız. Çünkü bu konular, aynı zamanda tutulmadan ve Pluto’nun yıkıcı enerjilerinden etkilenecek olan konulardır. Para konusuyla bağlantılı olarak; borsa, kumar gibi spekülatif para hareketleri, suç kapsamındaki kişisel eğlenceler, cinsel yakınlaşma arayışları ya da çocuklarla ilgili; maddi kayıplar, anlaşmaların bozulması, küsme ya da gergin bir haber alma olasılığı vardır. Vergiler, sigorta, miras ya da ortaklı paralar hakkındaki eski bir üzüntüyü ve para konusundaki anlaşmazlığı, karşılıklı uzlaşma yolları bularak yeniden iyileştirme ya da yoluna koyma olanağı vardır.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu haftanın yoğunluğu; daha çok kendiniz, çevresel ilişkileriniz, çevrenize göstermek istediğiniz yüzünüz, kişiliğiniz ve davranış alışkanlıklarınız üzerinde dengede ve uyumlu kalmak isteğiniz hakkındadır. Ancak bununla bağlantılı olarak dikkat etmeniz gereken; önemli zorluklar, anlaşmaların bozulması, küsme ya da gergin haberlerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar çoğunlukla; aile, ev, aile bireyleri, aile büyükleri, arsa, arazi gibi gayrimenkuller, doğup büyüdüğünüz yerler ya da vatan hakkındadır. Kişiliğinizden kaynaklanan; kararsızlık, belirsizlik ya da uyumsuzluk, aile ve ev konularında gerginlik ve iletişim kopukluğu getirebilir. Eğer eş ya da sevgili konusundaki eski bir üzüntü ya da acının üzerinde, daha anlayışlı ve uzlaşmacı olursanız, bu konuyu yeniden iyileştirebilir ve yoluna koyabilirsiniz.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta daha çoğunlukla; soyut konular, içsel dünyanız, psikolojik sıkıntılar, bağımlılıklar, sanat çalışmaları, gizli düşmanlarınız, hastane ya da hapishane gibi izole ortamlarda kalmak ile ilgili olacaksınız. Bunlarla bağlantılı olarak en çok dikkat etmeniz gereken diğer konular; yakın çevre ilişkileri, komşular, dostlar, akrabalar, iletişim kurma zorlukları, kopma, bitme, küsme, anlaşmaların bozulması, gergin haberler ve sonlanmaya yakın durumlardır. Sağlık, iş ortamı ya da görev ve sorumluluklarınız hakkındaki eskiden kalan üzüntü verici ya da yaralayıcı bir durum üzerinde; bugünlerde yeni tartışmalar, görüşmelerde fikir ayrılığı, kararsızlık ve belirsizlik olabilir. Bunu çözmenin ve özellikle psikolojik sıkıntılarla baş etmenin yolu; daha dengeli, uyumlu, uzlaşmacı ve barışçıl yollar bulmaktır.

YÜKSELEN YAY: Bu haftanın yoğun konuları daha ağırlıklı olarak; sosyal ilişkiler kurmak, gruplaşmalar, takım çalışmaları ve benzer amaçlar için diğer insanlarla bir araya gelmek ya da görüşmeler yapmaktır. Ancak bu yoğun konulara dikkat etmek gerekecek. Çünkü bu konularla bağlantılı olarak; maddi anlamda sıkıntılar, para kaybı, anlaşmaların bozulması, görüşmelerin kesilmesi, gerginlik yaratan haberler ya da iletişim sorunlarıyla karşılaşma olasılığı da vardır. Çocuklar, kişisel zevk alanları ya da flörtleşme ile ilgili eskiden kalan üzücü bir konu hakkında; diğer insanlarla görüş ayrılığınız, uyumsuzluk, kararsızlık ya da anlaşmazlıklar olabilir. Fiziksel ya da psikolojik Sağlığı da ilgilendiren bu üzücü durumu yeniden iyileştirmek için diğer kişilerle ve sosyal çevre ile barış, uzlaşma ve uyum içinde kalmalısınız.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta çoğunlukla; meslek, kariyer ve gelecek planları üzerinde düşünmek ve yeni düzenlemeler yapmak isteyeceksiniz. Yöneticilerle olan ilişkiler, görüşmeler ya da iletişimler de yoğun olarak gündeme gelecek. Ancak bu konularda dikkat etmeniz gereken önemli şeyler var. Bu yoğun konularınızla bağlantılı olarak; uzlaşmaz, anlaşmaz, inatçı tavırlar ve gergin iletişimler kurmak; size meslekte, yönetici ilişkilerinde ve toplumsal alanda çok şey kaybettirebilir. Belki de anlaşmalar bozulabilir ya da görüşmeler kesilebilir. Aile, ev, aile büyükleri, aile yadigarları, çocukluğunuz ya da vatan hakkındaki eski bir üzüntü ya da acınız için diğer kişilerle görüş ayrılıkları, özellikle baba ya da bir yönetici ile tartışma ve anlaşmazlık olabilir. Daha barışçıl, anlaşmacı ve uzlaşmacı olmanız gerekiyor.

YÜKSELEN KOVA: Bu haftanın ağırlıklı konuları; yabancılar, yabancı ülkeler, uzaktaki kişiler, uzak akrabalar, eğitimler, hukuk davaları, büyük çaplı planlar, büyük amaçlar, büyük işler, kültür, inançlar, küresel ve evrensel konular üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak bu konularda dikkatli olmanız da gerekiyor. Çünkü bunlarla bağlantılı olarak; psikolojik konular, içsel durumunuz, cinsellik gibi derin ve bilinçaltı dürtüleriniz, gizli düşmanlar, bir yerde kapalı kalmak, iletişim bozukluğu anlaşmaların ya da görüşmelerin sonlanması gibi gergin ve zorlayıcı durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Eğer; yakın çevre dostları, kardeşler, akrabalar, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerle ilgili eski bir üzüntü ya da acı hakkında; görüş ayrılığı, anlaşmazlık gibi durumlar yaşarsanız daha barışçıl ve uzlaşmacı olmanız gerekiyor.

YÜKSELEN BALIK: Bu hafta daha ağırlıklı olarak; ölüm ve ötesi hakkındaki konular, gizli saklı işler, ilişkiler, cinsel yakınlaşma, miras, vergi, sigorta gibi başkalarına ait para, eşinizin ya da ortağınızın parası gündemde olacak. Ancak bu konularda çok dikkatli olmalısınız. Çünkü yoğun konularınızla bağlantılı olarak; benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz, sosyalleşme ya da gruplaşma arkadaşları; size tehlikeli durumlar, kayıplar, görüşme ve anlaşmaların bozulması, gergin haberler ya da iletişim kurma zorlukları yaşatabilir. Kendi paranız ya da sahip olduğunuz maddi değeri olan şeyler hakkında, önceden olan eski bir üzüntü ya da yara hakkında diğerleri ile görüş ayrılığı, anlaşmazlık ya da çekişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer bu gündeme gelirse, daha barışçıl, uyumlu, anlaşmacı ve uzlaşmacı olmalısınız.