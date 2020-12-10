Kedi köpek sahiplendirme dolandırıcılığı…

Dolandırıcılık ya da insanları mağdur etmeye yönelik yöntemlere, her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bazı kötü niyetli şahıslar, insanların hayvan sevgisini, merhamet duygusunu istismar ederek, sosyal medya hesaplarında “Kedi Köpek Sahiplendirme” gibi isimlerle açtıkları hesaplarda, çeşitli kedi ve köpek fotoğraflarını paylaşarak, görünürde bir sosyal sorumluluk imajı yaratıyorlar. Açılan sosyal medya hesaplarında, adres olarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezi şehirler dışındaki uzak şehirleri seçiliyorlar. Örneğin bir hesapta, Gümüşhane İlimiz adres olarak seçilmişti.

Genelde sistem şöyle işliyor;

-Hayvan severlerin iyi niyetli olarak çeşitli sitelerde paylaştığı fotoğraflar kopyalanarak, o fotoğraflardaki hayvanlar ve bilgiler kullanılıyor. Ayrıca, sahiplendirme yapmak isteyen kişilerin bilgi ve izni olmadan, onların telefon numaraları paylaşılıyor. Böylece, hayvan severlerin iyi niyetli olarak kendi aralarında oluşturduğu sistemin bilgileri kullanılarak, güven verilmeye çalışılıyor.

-Bir kediyi sahiplendirmeyle ilgili telefon numarası paylaşılan bir kişi ile yaptığım telefon görüşmesinde, “Ben o fotoğrafı çok yerde paylaştım, ancak, bahsettiğiniz sosyal medya hesabını ve oradaki ilanı bilmiyorum. Ayrıca, o kedi çoktan sahiplendirildi” cevabını aldım.

-İlanlarda, sokakta kalmış, trafik kazası geçirmiş ya da yeni doğmuş hayvan imajı verilerek, insanların hayvan sevgisi ya da merhamet duygusu kullanılıyor.

-İşin en can alıcı noktası, sahiplendirmeye hiç konu olmayan, piyasa fiyatı yüksek, iyi cins kedi ve köpek fotoğrafları paylaşılarak, insanların ilgisini çekmeyi başarıyorlar. İşte bu aşamada, kendi telefon numaralarını yazarak, kendileri ile irtibat kurulmasını sağlıyorlar.

-Kendileri ile telefonla irtibata geçildiğinde, yakın yerde mi yaşıyorsunuz? Gelip hemen alabilir misiniz? ya da daha önce hayvan beslediniz mi? Bakımını yapabilir misiniz? şeklinde güven sağlamaya yönelik sorular yöneltiyorlar.

-Sonrasında, istemeniz halinde bir ücret karşılığı adresinize kendilerinin gönderebileceğini söylüyorlar. İşte bu noktada, dolandırıcılık başlıyor. Siz, gerçekte sahiplendirmeye konu olmayan bir kedi ya da köpek için, ücret ödemeye hazır hale geliyorsunuz.

-Nakliye, sigorta, mama ücreti derken 1.000.- ila 1.500.-TL arasında değişen bir ücreti, cepbank transfer yöntemi üzerinden, cep telefon numaralarına göndermenizi istiyorlar. Jest olsun diye, size sözde kafes de hediye ediyorlar.

-Para transferi sonrası dekont örneğini isteyerek, iyice güven sağlamaya çalışıyorlar. Bu arada, telefon, adres ve kimlik numaranızı da (Eğer kimlik numaranızı gizlememiş iseniz) öğrenmiş oluyorlar.

-Bundan sonra yaşananları sanırım hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Hiç gönderilmeyen kedi ya da köpek, vazgeçti iseniz iade edilmeyen ücret, engellenen telefon numarası, engellenen sosyal medya hesabı ile yaşadığınız pişmanlık ve üzüntüler… Eğer, ödediğiniz 300.- 500.-TL gibi, sadece nakliye ücreti ile bu işten kurtuldu iseniz, kendinizi kısmen şanslı hissetmelisiniz. Hayvan sevgisinden vazgeçmeden, acı bir hayat tecrübesi olarak değerlendirmelisiniz.

Gümüşhane adresli bir sosyal medya hesabı ile ilgili olarak, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sayın Lutfi Kılıç ile telefonla görüştüm. Amacım, hem verilen adres ile organizasyonun varlığını öğrenmek, hem de Gümüşhane İlimizin imajı açısından kendilerine bilgi vermekti. Kendisi, teşekkür ederek, konuyu araştıracaklarını ifade ettiler. Ayrıca, kedi ve köpek sahiplendirme ile ilgili çok sayıda mağduriyet ve dolandırıcılık olayı yaşandığını, çeşitli internet sitelerinden öğrendim.

Sonuç olarak;

Hayatı birlikte paylaştığımız hayvan dostlarımız üzerinden dolandırıcılık yapılmasını, insanların hayvan sevgisi ile merhamet duygusunun istismar edilmesini, hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İyi niyetli olarak hayvan sahiplendirme organizasyonunda bulunan hayvan severleri kutluyoruz. Ancak, “Bedava peynir, sadece fare kapanında olur” sözünü hiç unutmadan, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yapılan benzer dolandırıcılara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız.

Gerçek isim, adres ve telefon bilgilerini temin edebildiğimiz dolandırıcılar hakkında, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmalıyız. Ayrıca, kolluk kuvvetlerimiz ile savcılıklarımızın, vatandaşlarımızı koruyucu, onları uyarıcı tedbirler alması, bilgilendirmeler yapması yararlı olacaktır. Diğer yandan, yerel yönetimlerin hayvan barınaklarında sahiplenmeyi bekleyen çok sayıda kedi ve köpek olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Hayvan dostlarımızla birlikte, sağlıklı ve mutlu, güzel günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. 19.12.2020

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği/TÜDER

instagram.com/leventkucuk1

twitter.com/27Ekim

linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.