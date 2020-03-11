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  3. 18 Mart 2020 18:08
Levent Küçük Levent Küçük levent80@gmail.com
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Korona virüslü günler…

Korona virüs tehdidine karşı bazı ülkelerle sınır kapılarının kapatılmasından, Sayın Sağlık Bakanı’nın ilk açıklamalarına, vaka sayısının artmasına, uygulamaya konulan tedbirlere ve ilk ölümün gerçekleşmesine kadar süreçte, İstanbul Halkı’nın ortaya koyduğu davranışları ve kişisel gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul’a ilişkin gözlemlerimin;

-İstanbul cadde ve sokaklarının, meydanlarının, alışveriş merkezlerinin oldukça tenha olduğunu, insanların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadığını, alışveriş merkezlerine gitmediğini,

-Faaliyetleri tedbir amaçlı geçici olarak durdurulan hizmet işletmelerinin, derneklerin bu kurallara uyduklarını,

-Eczane, fırın, kasap, baharatçı, aktar, market gibi sağlık ürünleri ve gıda maddeleri satan işletmelerin kalabalık olduğunu, eczane ve aktarlarda zaman zaman kuyruklar oluştuğunu,

-İçme suyu satışı ve servisi yapanlar ile kurye motorların aktif olarak çalıştığını,

-Banka ATM önlerinde ve bazı banka şube girişlerinde yoğunluk olduğunu, alışverişlerde kredi kartı kullanımının tercih edildiğini,

-Sayın Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamaların dikkatle takip edildiğini, hastalığın ülkemizdeki seyri konusunda alınan duyumlar kişiler arasında hemen paylaşılsa bile, provokatif paylaşımlara itibar edilmediğini,

-Yüzlerinde maske ile dolaşan kişi sayısının önceki günlere nazaran artış gösterdiğini,

Söyleyebiliriz.

Kişisel kanaatim, virüsün ilk başta başka ülkelerde ortaya çıkmış olması, olumsuz etkilerinin önceden görülmesi ve Çin, İran, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde meydana gelen ölümler, bizleri kurallara uyma ve daha tedbirli olma konusunda olumlu etkilemiştir. Bu süreçte, yetkililer tarafından süresinde alınan tedbirler ile kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi ve uyarılması etkili olmuştur. Bu aşamada, başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bilim kurulunun çalışmaları, yazılı ve görsel medyanın haber alma, haber verme işlevi ile devlet kurumları arasındaki koordinasyonun önemi bir kez daha ön plana çıkmıştır. Yerel yönetimlerin özellikle temizlik konusunda gösterdikleri hassasiyet, olumlu karşılanmıştır. Bugün itibariyle, bir panik havasından çok, gelişmeleri takip etme ve virüsün seyrini bekleme havasının hakim olduğunu söyleyebiliriz.

Dünya ve ülke olarak, insanlık olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Virüsün ortaya çıkışı ve sonraki etkileri konusunda çeşitli görüş ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Aslolan, ekonomik ve sosyal açıdan bu süreci en az zararla geçirmemizdir. Panik yapmadan, tedbiri elden bırakmadan ve kurallara uyarak, bu zor süreci en az zararla atlatacağımızı düşünüyorum. Ya sonrasının, ülkemiz ve tüm insanlık için bu günlerden daha güzel günler olmasını temenni ediyorum. Saygı ve sevgilerimle. 18 Mart 2020

Saygı ve sevgilerimle.

Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği-TÜDER

instagram.com/leventkucuk1
twitter.com/27Ekim
linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

levent küçükLEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.
26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.

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