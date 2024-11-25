''Piyasadaki sahte sertifikasyon belgelerine dikkat''

Piyasada satışa sunulan mal ve hizmetlerin, belirlenmiş mevzuat hükümleri ve standartlara uygun üretilmiş güvenli ürün olması, hizmetlerin ise belirlenmiş standartlara uygun yerine getirilmesi, insan ve toplum hayatı açısından büyük önem taşımaktadır.

Piyasada satışa sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin belgelendirme hizmetlerini yerine getiren Bakanlık onaylı, TÜRKAK ya da IAF karşılıklı tanıma anlaşması ile tanınan akreditasyonlara sahip firmalar bulunmaktadır.

Bir işyerine ya da üretim tesisine gittiğinizde, işyerlerinin duvarlarına asılmış veya internet sitelerinde ilan edilmiş çok sayıda sertifikasyon belgesine rastlayabilirsiniz. Bu belgeler ile belirlenmiş standartlara uygun mal ve hizmet üretimi yapıldığı güvencesi verilir.

Derneğimize ulaşan şikayetlerde, piyasada çok sayıda sahte sertifikasyon belgesinin var olduğu, bu sahte belgelerin bir bedel karşılığı kötü niyetli kişiler tarafından temin edildiği öğrenilmiştir.

İnsan ve toplum hayatı açısından hayati önem taşıyan bu konunun önlenmesi, sahte belge temin eden firmalara karşı yaptırım uygulanması gerekmektedir.

Biz tüketiciler, satın aldığımız her bir malın güvenli ürün olmasını, sunulan her bir hizmetin standartlara uygun hizmet olarak yerine getirilmesini bekliyoruz.

Tüketicilerimizin güvenliği ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla, piyasadaki sahte sertifikasyon belgelerine karşı acil önlemler alınmasını bekliyoruz.

Kamuoyunun ve yetkililerinin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)