Siyasi iktidara ve ekonomi yönetimine çağrı

Piyasalarda ve halk arasında, yerel seçim sonrasına ilişkin özellikle döviz kurunun aşırı yükseleceği ve sert ekonomik tedbirler uygulanacağına ilişkin konuşmalar yapılıyor.

Bu durum, siyasi propaganda konusu da yapılarak, ekonomik güvensizlik ortamı da yaratılmaya çalışılıyor. Durum böyle olunca, halk arasında ister istemez bir tedirginlik oluşuyor.

Karşılaştığım birçok kişinin ilk yönelttiği soru, yerel seçimler sonrası altın ve dövizin fiyatının ne olacağı ve sert ekonomik tedbirler alınıp alınmayacağı konularıdır. Bu tedirginlik, vatandaşların yanlış ekonomik tercihler yapmasına da yol açabiliyor. Bu ortamda, birileri kazanıp, birileri kaybetse de, makro açıdan kaybeden hepimiz oluyoruz.

Bilindiği üzere ekonomik istikrarın temel şartı, bir ülkenin ekonomik verilerinin yanı sıra, ekonomiye duyulan güvendir. Ayrıca, ekonomi politikaları ile ekonomik verilerin açık ve şeffaf olarak kamuoyu ile sürekli paylaşılmasıdır.

İçinde bulunduğumuz ekonomik ortamda fiyatlar genel seviyesinin yüksekliğini ve bunun olumsuz etkilerini hepimiz biliyor ve yaşıyoruz. Tabir yerinde ise, ekonomik olarak zaten zor bir süreçten geçiyoruz.

Piyasalarda ve halk arasında oluşan, yerel seçimler sonrası ekonomiye olan beklentilere ilişkin olarak, siyasi iktidar ve ekonomi yönetimi tarafından, ekonominin mevcut durumu ve yerel seçimler sonrası alınacak ekonomik tedbirler konusunda, açık ve şeffaf olarak kamuoyuna şimdiden açıklamalar yapılması yararlı olacaktır.

Hiçbir iktidar uygulayacağı sert ekonomik tedbirleri, seçim öncesi açıklamaz düşüncesinden vazgeçilerek, vatandaşlara karşı açık, şeffaf ve dürüst olmalıyız.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunmak istiyorum.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)