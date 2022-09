2022 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Drama dalında erkek oyuncu ödülü Squid Game’in başrol oyuncusu Lee Jung-jae’ye gitti.

74. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu.

Medya devi Rupert Murdoch ve ailesinden ilham aldığı konuşulan HBO yapımı Succession en iyi drama dizisi seçildi.

HBO son sekiz yılda altı kez televizyonun en büyük ödülüne layık görüldü.

Dizi büyük ödülle birlikte dört ödül daha aldı.

Apple TV+ dizisi Ted Lasso da gecenin kazananları arasında yer aldı. Dizi ikinci yıl üst üste en iyi komedi ödülünü aldı.

Dizide Amerikan futbolu koçunu oynayan Jason Sudeikis ‘en iyi komedi aktörü’, rol arkadaşı Brett Goldstein da ‘yardımcı erkek oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

Yine HBO yapımı olan ‘The White Lotus’ 10 ödülle gecenin parlayan yapımlarından oldu.

Drama dalında erkek oyuncu ödülü Squid Game’in Güney Koreli yıldızı Lee Jung-jae’ye gitti.

Lee bu dalda ödül alan ilk Asya kökenli oyuncu oldu.

Aynı dalda kadın oyuncu ödülü ile Euphoria isimli yapımda uyuşturucu bağımlısı bir genç kızı canlandıran Zendaya’ya verildi.

Jean Smart da Hacks dizisi ile komedi dalında en iyi aktris oldu.

BAŞLICA ÖDÜLLER VE ADAYLAR



En iyi dram dizisi: Succession (HBO/HBO Max)

Adaylar:

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO/HBO Max)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Yellowjackets (Showtime)

En iyi komedi dizi: Ted Lasso (Apple TV+)

Adaylar:

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO/HBO Max)

Curb Your Enthusiasm (HBO/HBO Max)

Hacks (HBO/HBO Max)

The Marvelous Mrs Maisel (Prime Video)

Only Murders In The Building (Hulu)

What We Do In The Shadows (FX)



En iyi mini dizi: The White Lotus (HBO/HBO Max)

Adaylar:

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

Dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu: Lee Jung-jae Squid Game (Netflix)

Adaylar:

Jason Bateman - Ozark (Netflix)

Brian Cox - Succession (HBO/HBO Max)

Bob Odenkirk - Better Call Saul (AMC)

Adam Scott - Severance (Apple TV+)

Jeremy Strong - Succession (HBO/HBO Max)



Dram dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Zendaya - Euphoria (HBO/HBO Max)

Adaylar:

Jodie Comer - Killing Eve (BBC America)

Laura Linney - Ozark (Netflix)

Melanie Lynskey - Yellowjackets (Showtime)

Sandra Oh - Killing Eve (BBC America)

Reese Witherspoon - The Morning Show (Apple TV+)



Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Adaylar:

Donald Glover - Atlanta (FX)

Bill Hader - Barry (HBO/HBO Max)

Nicholas Hoult - The Great (Hulu)

Steve Martin - Only Murders In The Building (Hulu)

Martin Short - Only Murders In The Building (Hulu)



Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Jean Smart - Hacks

Adaylar:

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel (Prime Video)

Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)

Kaley Cuoco - The Flight Attendant (HBO/HBO Max)

Elle Fanning - The Great (Hulu)

Issa Rae - Insecure (HBO/HBO Max)

