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AKM'de ''kadınsız'' Kadınlar Günü ayıbı

AKM'de ''kadınsız'' Kadınlar Günü ayıbı
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AKM’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisinde sadece 13 erkek sanatçının eseri yer alacak. A

İstanbul Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 8 Mart’a özel hazırlanan ‘SÜS’ sergisinde yalnızca 13 erkek sanatçının eserinin yer alması tepki çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yıktırılan AKM’nin yerine yapılan yeni binada çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenleniyor. AKM son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel ‘SÜS’ sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Üç yıldır farklı temalarla 8 Mart’a özel sergiler düzenleyen AKM, bu yıl yalnızca erkek sanatçıların eserlerine yer veriyor.

Erkek sanatçıların ‘bakış açısının yansıtıldığı’ sergide; resimden heykele, tekstil dokuma işlerinden enstalasyona farklı disiplinden 13 erkek sanatçı kadının yaşamındaki ‘derin izlerini’ 31 farklı eserle sunacak.

AKM, sergiyi şu sözlerle duyurdu: “13 sanatçının 31 eserinden oluşan özel bir seçki ile kadının toplumdaki rolüne, emeğine ve dişilikle ilişkilendirilmiş süs kavramına farklı bir bakış açısı sunuyor. Kadın bedeninden başlayarak tarih boyunca değişen süs anlayışı, isyan, özlem, aidiyet ve sevgi gibi sembollerle işleniyor.”

Eserleri sergilenecek erkekler ise şöyle: Mahmut Karatoprak, Haydar Akdağ, Mahmut Aydın, Süleyman Saim Tekcan, Taner Yılmaz, İskender Giray, Celaleddin Çelik, Bahadır Çolak, Devabil Kara, Egemen Kemal Vuruşan, Bilal Hakan Karakaya, Kadir Akyol, Mahir Güven.

Etiketler atatürk kültür merkezi AKM kadınsız kadınlar günü
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