Bir Türk iletişim bilimcisinden dünyaya bir ilk…

Amazon’un, “sipariş üzerine (on-demand) yayın sistemi” ile çalışan, elektronik ve basılı kitap yayın portalı Kindle Direct Publishing-Kindle Doğrudan Kitap Yayını sitesinde Türk iletişim bilimcisi Prof. Dr. Veysel Batmaz’ın kitabı duyurulmaya başlandı.

Prof. Dr. Veysel Batmaz’ın 15.inci kitabı Digitalism vs. Capitalism- The New Ecumenical World Order: The Dimensions of State in the Digital Age Amazon Kindle’da “[Print Replica] Kindle Edition” ve “Paperback” olarak 30 Temmuz 2024’te satışa sunuluyor.

Beykent Üniversitesi öğretim üyelerinden Veysel Batmaz’ın Dijitalizm Kapitalizme Karşı: Yeni Ekümenik Dünya Düzeni ve Devletin Dijital Çağdaki Boyutları kitabı Kindle üzerinden İngilizce olarak elektronik kitap biçiminde yayınlandı. Aynı anda basılı kitap olarak, sipariş üzerine satın alanların kitaplık raflarda yerini alacak.

Bu Türkiye ve Dünya için bir ilk. Ancak, Amazon-Kindle Türkiye’ye hizmet vermiyor…

Veysel Batnaz ile yaptığımız görüşmede, “kitap’ta bugüne kadar dijitalizmi kapitalizmin bir aşaması olarak gören tüm görüşlere karşı, Arif Dirlik’in “ekümenik dünya” önerisi çerçevesinde Marx, McLuhan, Wallerstein, Goerner gibi kaynaklara başvurarak, dijitalizmin aynı feodalizm, ATÜT ve kapitalizm gibi yeni bir üretim tarzı olduğunu; dünyayı yavaş yavaş fakat teknolojinin her zaman yaptığı gibi geri dönülmez bir biçimde, “dijital avlayıcı toplayıcı” (DAT) bir küreye dönüştüreceğini” söyledi.

Veysel Batmaz, bu kitabında, “ekümenik” bir yapının dijitalizimin tüm üretim ve tüketim özelliklerine uyduğunu ileri sürerek şunları ekledi:

“Kapitalizm öldürülüyor...

Katil, 500 yıl önce kapitalizmi yaratan teknolojidir.

Herhangi bir ülkenin siyasetçisi, yöneticisi, çalışanı, akademisyeni, öğrencisi veya meraklı vatandaşıysanız, gelmekte olanı anlamak için bu kitabı okumalısınız.

Kapitalizm hemen ölmeyecek. Marx kapitalizmi başlangıcından 300 yıl sonra keşfetti. Yeni üretim tarzı dijitalizmdir. Sağladığı veri ve bilgiler sayesinde daha doğmadan çok önce keşfedilebilir.

Bu kitabın hipotezi, tarihsel ve doğal çıkarımlara ilişkin çok geniş bir bakış açısıyla birlikte detaylandırılmıştır. Yapılacak hiçbir şey yok; İçinde bulunduğumuz zamanı tuhaf hayat görüşleri, güncel istatistikler ve eski paradigmalar üzerinden analiz etmek boşunadır. Kopernik paradigması ve Eksen Çağı (Karl Caspers-Axial Age) düşünce tarzında süregelen analog yaklaşım, dijital teknoloji tarafından silinip süpürülüyor. İnsanlık tarihinde hep tekrarlandığı gibi “yukarı çıkanın aşağı inmesi gerekir.” Kapitalizm de bu gelişmelerin dalgasına kapılarak aşağı iniyor. Teknolojinin temel dinamiği kapitalizmi başka bir üretim tarzına dönüştürüyor.”

“Tarihin oluşumuna da artık somut olarak bakılmalıdır” diyen Veysel Batmaz, teknolojinin belirleyiciliğinin, insanın felsefi şamatasının ve gürültüsünde içinde boğulduğunu ekledi:

“İnsanlık tarihi boyunca çeşitli üretim biçimleriyle iç içe geçmişiz ve insanlık toplumsal tarihinin her aşamasında çok sayıda farklı eski ve modern üretim ve tüketim biçimini kullanmak zorunda kaldık. Avcı-toplayıcıların en saf hali kölelik, feodal ve kapitalist üretim tarzları tarafından da kullanılmış olup, teknoloji itici güçtür. Böylece dijitalizme geçerek kapitalist üretim biçimi, zamanın ve mekânın akışı içinde teknolojik yaşam görüşleri tarafından solduruluncaya kadar varlığını sürdürecek, kapitalist ilişkilerin kalıntıları farklı biçimlerde yaşayacaktır.”

“Doğayı, zekayı, değeri ve mülkiyet ilişkilerini yeniden tanımlamanın temel taşındayız. Dijitalizm yolumuzu açıyor.”

Açıkça görülüyor ki kitap, temelde teknolojik bir "macera" olan insanlık tarihinin deneyimine gömülü cesur ve fütüristik bir hipoteze sahip. Günümüzün kapitalist toplumunda her bireyi mal ve bilginin yeni “avcı ve toplayıcılarına” dönüştüren dijital üretim biçimlerinin altyapısını kullanarak yeni zamanlara yeni siber mekanlarla yaklaşıyoruz.

Bütün bu tanımlamalardan sonra, Profesör Batmaz şöyle bir gelecek öngörüyor:

“Bizim veya onların (uluslar, ülkeler, topraklar) olduğunu ilan ettiğimiz mekanların adlarının anlamı o kadar kafa karıştırıcı hale geldi ki, halklar arasındaki ayrımlara ilişkin kapitalist bakış açısı geniş bir "kültürel medeniyet" kavramı aracılığıyla tanımlanması artık yeterli değil. Komünist görüş bu sınırlamayı bir çarpıklık kaynağı olarak suçladı. Marksist iddialara dayanarak ve "ulusal sivil kültürler" yerine "sosyalist kalkınma"yı vurgulayarak, aslında her iki durumda da (kapitalist ve komünist) "sanayileşme", modern zamanların (modernite veya kapitalizm) nihai hedefi olarak övüldü. Bu sanayileşmenin ardındaki temel gücün, üretim tarzından az çok bağımsız olan teknolojik buluşlar olduğu açıktır. Teknoloji her zaman insanların nasıl yaşayacağını ve ne yapacağını belirleyen üretim tarzını yapılandırır. Böylece dijitalleşme teknolojileriyle birlikte kapitalizme karşı yeni bir siyasal yapı ve söylem biçimi ortaya çıkıyor: bu da "Ekümenik dijitalizm"dir.”

Bugüne kadar, özellikle postmodernist yaklaşım başta olmak üzere, sol ve sağ entellektüelizm, geç kapitalizm içindeki teknolojik oluşmaları, realiteyi bir sosyal kurgu olarak niteleyerek, hayal dünyası ve bilim-kurgu çerçevesinden baktı. Veysel Batmaz, oluşumun “geç kapitalizm” veya bir “postmodernite macerası” olmadığını, ilk kez bu teknolojik gelişmelerin yeni bir dünya modeli, yeni bir üretim tarzı oluşturduğunu, teknolojik belirlenimciliğin temel görüşlerini tek tek ele alarak savunuyor.

Veysel Batmaz, içinden geçtiğimiz günlerde yaşanan postmodern Trump suikast girişiminin; Windows’un CrowdStrike’den yediği kalabalık bir vuruşla, güvenlik yazılımının tuzağına düşerek çökmesinin, dijital dünyanın, aynı tekerlek gibi homo sapiensleri ayakları üzerine bir daha dikeceği günlerin habercisi olduğunu belirtiyor.

Microsoft’un AIcısı Mustafa Süleyman; popüler tarihçi Yuval Noah Harari ve MIT iktisatçısı Daron Acemoğlu’nun da AI ve dijitalizm karşısındaki tavırlarını da kıyasıya eleştiren Veysel Batmaz, dünyaya, yeni bir dünyanın doğduğunu müjdeliyor.

Kitap Amazon’da Türkiye hariç tün dünya için 30 Temmuz 2024 tarihinde, e-book olarak 2.99 USD, basılı olatrak 11.99 USD’ye (on-demand) satışa sunuluyor.