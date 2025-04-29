Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı, sosyal medyadan tepki yağdı

Gelir İdaresi Başkanlığı kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme sürelerinin uzatılmayacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlar vergisi süresi ile ilgili adım atılması bekleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerektiğini, sürenin uzatılmayacağını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan bu açıklama sonrasında sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımlarda süre uzatmama kararına çok sayıda tepki geldi.

GİB'ten yapılan açıklamada hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, tahakkuk eden kurumlar vergisini 1-30 Nisan'da Başkanlığın internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil Uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, banka hesabından veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), ödeyebilecekleri kaydedildi.