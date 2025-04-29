  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı, sosyal medyadan tepki yağdı

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı, sosyal medyadan tepki yağdı

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı, sosyal medyadan tepki yağdı
Güncelleme:

Gelir İdaresi Başkanlığı kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme sürelerinin uzatılmayacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlar vergisi süresi ile ilgili adım atılması bekleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerektiğini, sürenin uzatılmayacağını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan bu açıklama sonrasında sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımlarda süre uzatmama kararına çok sayıda tepki geldi.

GİB'ten yapılan açıklamada hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, tahakkuk eden kurumlar vergisini 1-30 Nisan'da Başkanlığın internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil Uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, banka hesabından veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), ödeyebilecekleri kaydedildi.

text-ad
Etiketler gib gelir idaresi başkanlığı tepki beyanname 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi 2024 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kız meselesinde kan aktı: 3 Suriyeli gözaltında! Kız meselesinde kan aktı: 3 Suriyeli gözaltında! 20 yıl sonra geri dönen Sihirli Annem'in çekimleri tamamlandı; ilk afiş geldi 20 yıl sonra geri dönen Sihirli Annem'in çekimleri tamamlandı; ilk afiş geldi Meteoroloji uyarmıştı... Bir ilimiz Venedik'e döndü! Meteoroloji uyarmıştı... Bir ilimiz Venedik'e döndü! 5 çocuk annesi genç kadın eşi olacak cani tarafından katledildi 5 çocuk annesi genç kadın eşi olacak cani tarafından katledildi Valilikten büyük tepki çeken deprem açıklaması! Valilikten büyük tepki çeken deprem açıklaması! İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir apartman tahliye edildi İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir apartman tahliye edildi Kurtlar Vadisi'nin Mehmet Karahanlı'sı Zafer Ergin'den yıllar sonra gelen itiraf! Kurtlar Vadisi'nin Mehmet Karahanlı'sı Zafer Ergin'den yıllar sonra gelen itiraf! Önce eşini vurdu ardından da intihar etti! Önce eşini vurdu ardından da intihar etti! Özel CHP'nin planını açıkladı: Yavaş Cumhurbaşkanı, İmamoğlu Başbakan! Özel CHP'nin planını açıkladı: Yavaş Cumhurbaşkanı, İmamoğlu Başbakan! ORC'nin muhalefetin liderleri anketinin sonuçları açıklandı ORC'nin muhalefetin liderleri anketinin sonuçları açıklandı
Bir hafta içerisinde ikinci kez tırmandığı Fuji dağından kurtarıldı Bir hafta içerisinde ikinci kez tırmandığı Fuji dağından kurtarıldı Trafikte ''valinin yeğeniyim'' deyip çakarla gezen ''zengin bebesi'' bakın kim çıktı! Trafikte ''valinin yeğeniyim'' deyip çakarla gezen ''zengin bebesi'' bakın kim çıktı! Okulda öğretmene öğrenci şiddeti: Biri 16 diğeri 17 yaşında! Okulda öğretmene öğrenci şiddeti: Biri 16 diğeri 17 yaşında! Bu görüntüleri ''işte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt'' diyerek paylaştı! Bu görüntüleri ''işte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt'' diyerek paylaştı! Deprem korkusuyla yatıp kalkan İstanbullulara müjdeyi verdi! Deprem korkusuyla yatıp kalkan İstanbullulara müjdeyi verdi! Kombileri kısın! Doğalgaza yine, yeniden zam geliyor! Kombileri kısın! Doğalgaza yine, yeniden zam geliyor! Baharı beklerken kış geri geldi: Kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek! Baharı beklerken kış geri geldi: Kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek! Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı noktadaki ayıp siliniyor! Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı noktadaki ayıp siliniyor! Trabzonspor U19 Barcelona'ya direnemedi, turnuvayı ikinci tamamladı Trabzonspor U19 Barcelona'ya direnemedi, turnuvayı ikinci tamamladı