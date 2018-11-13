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  3. 13 Kasım 2018 12:45

Gül Yiğit hayranlarıyla buluşuyor

Şu sıralar kitapları ve verdiği seminerler ile gündemde olan Davranış Bilimleri Uzmanı Psikolog Dr. Gül Yiğit imza gününde sevenleriyle buluşuyor.

Gül Yiğit hayranlarıyla buluşuyor
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ABD’de bulunan Gottman Enstitüsü’ndeki Aşk Laboratuvarı’nda 1500’den fazla çift ve birey üzerinde gözlem ve uygulamalarda bulunarak Dr. John Gottman’ın geliştirdiği SPAFF metodu araştırmalarında bulunan Davranış Bilimleri Uzmanı Psikolog Dr. Gül Yiğit 37.Tüyap Kitap fuarında hayranlarıyla buluşuyor.

Vatan Gazetesi ve İstiklal Gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Yiğit 2017 yılı Nisan ayında Doğan Kitap’tan yayımlanan Derd-i Aşk(Aşkın Nöropsikolojisi) ve 2018 yılında da Alfa Yayından Derde Deva (Nöromüzik ile değişen hayatlar) adlı kitaplarını yazmıştı.

Gül Yiğit 37. Tüyap Kitap Fuarı'nda 17 Kasım Cumartesi ve 18 Kasım Pazar günü 13:00-14:00 saatleri arasında 2. salon 2103C numaralı standda sevenleri ile buluşuyor.

gül yiğit
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