  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü oyuncu 12 yıllık eşinden boşanıyor! Evleri ayırdılar

12 yıllık yuva dağılıyor: Pelin Karahan ve Bedri Güntay'dan başanma kararı

12 yıllık yuva dağılıyor: Pelin Karahan ve Bedri Güntay'dan başanma kararı
Güncelleme:

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve iş insanı Bedri Güntay'dan kötü haber geldi. 2014'ten bu yana süren ve iki çocukla taçlanan 12 yıllık örnek evlilikte yolun sonuna gelindi. Ünlü çiftin boşanma kararı aldığı öğrenildi. 

Ekranların sevilen yüzü Pelin Karahan ile iş insanı eşi Bedri Güntay, boşanma aşamasına geldi. 2014 yılında nikah masasına oturan ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Karahan ile Güntay'ın bir süredir fikir ayrılıkları yaşadığı iddia ediliyor. 

Karahan'ın menajeri doğruladı

Habertürk'te yer alan habere göre, Pelin Karahan’ın menajeri Ebru Demiröz, boşanma iddialarını "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" açıklamasıyla doğruladı. 

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

Evleri ayırdılar

Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın bir süredir aynı evi paylaşmadığı ve evliliği kurtarmak için yapılan son hamlelerin de sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunuyor. 

Pelin Karahan, 2011–2013 yılları arasında spor eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile bir evlilik yapmıştı.

Habertürk

Bu Haberleri Kaçırma...

Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası
Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası
Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor!
Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor!
''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi
''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı!
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı!
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı
Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı!
Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı!
Etiketler pelin karahan bedri güntay boşanma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa dik şekilde gömülü bulundu İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa dik şekilde gömülü bulundu Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı EYT'yi kaçıran 3,8 milyon çalışanın emeklilik hayali için dikkat çeken uyarı EYT'yi kaçıran 3,8 milyon çalışanın emeklilik hayali için dikkat çeken uyarı ''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi ''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi Düğün gecesi ölümde kan donduran iddia: ''Oğlumuzu gelin öldürdü'' Düğün gecesi ölümde kan donduran iddia: ''Oğlumuzu gelin öldürdü'' Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak! Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak! Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti! Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti! Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti
Erkek egemen sanayide tüm ezberleri bozup Ankara'nın Sibel ustası oldu! Erkek egemen sanayide tüm ezberleri bozup Ankara'nın Sibel ustası oldu! ORC İstanbul seçim anketinin sonuçlarını açıkladı: Zirvedeki fark 1,2 puan! ORC İstanbul seçim anketinin sonuçlarını açıkladı: Zirvedeki fark 1,2 puan! Sakarya'da kardeş katliamı: Pompalı tüfekle vurdu, hayatını kaybetti Sakarya'da kardeş katliamı: Pompalı tüfekle vurdu, hayatını kaybetti CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek Bakan Tekin'den öğretmenlere atama ve zam müjdesi! Okul kontenjanları da değişiyor! Bakan Tekin'den öğretmenlere atama ve zam müjdesi! Okul kontenjanları da değişiyor! Türkiye'nin coğrafi haritası değiştiren gelişme... Van Gölü yok oluyor, adacıklar ortaya çıktı! Türkiye'nin coğrafi haritası değiştiren gelişme... Van Gölü yok oluyor, adacıklar ortaya çıktı! Ekranların iddialı güzeli gizemli aşk ilanıyla olay oldu Ekranların iddialı güzeli gizemli aşk ilanıyla olay oldu Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Uzman isimden korkutan uyarı: ''6 Şubat benzeri bir sarsıntı üretebilir'' Uzman isimden korkutan uyarı: ''6 Şubat benzeri bir sarsıntı üretebilir''