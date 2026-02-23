12 yıllık yuva dağılıyor: Pelin Karahan ve Bedri Güntay'dan başanma kararı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve iş insanı Bedri Güntay'dan kötü haber geldi. 2014'ten bu yana süren ve iki çocukla taçlanan 12 yıllık örnek evlilikte yolun sonuna gelindi. Ünlü çiftin boşanma kararı aldığı öğrenildi.
Ekranların sevilen yüzü Pelin Karahan ile iş insanı eşi Bedri Güntay, boşanma aşamasına geldi. 2014 yılında nikah masasına oturan ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Karahan ile Güntay'ın bir süredir fikir ayrılıkları yaşadığı iddia ediliyor.
Karahan'ın menajeri doğruladı
Habertürk'te yer alan habere göre, Pelin Karahan’ın menajeri Ebru Demiröz, boşanma iddialarını "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" açıklamasıyla doğruladı.
Evleri ayırdılar
Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın bir süredir aynı evi paylaşmadığı ve evliliği kurtarmak için yapılan son hamlelerin de sonuçsuz kaldığı öğrenildi.
Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunuyor.
Pelin Karahan, 2011–2013 yılları arasında spor eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile bir evlilik yapmıştı.
Habertürk
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol