  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 2 çocuk annesi Berfu Yenenler'den bikinili poz

2 çocuk annesi Berfu Yenenler'den bikinili poz

2 çocuk annesi Berfu Yenenler'den bikinili poz
Güncelleme:

Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 2 çocuk annesi Berfu Yenenler'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile 2019'da nikah masasına oturan Berfu Yenenler, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 

2 çocuk annesi Berfu Yenenler, şimdilerde yaz tatilinin keyfini çıkarıyor. Ünlü isim tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. 

Son olarak bikinili pozunu paylaşan Berfu Yenenler, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Yenenler'in takipçileri ''Kim der ki iki çocuk doğurmuş maşallah" şeklinde yorumlar yaptı. 

İşte Berfu Yenenler'in o paylaşımı:

 

Etiketler berfu yenenler eser yenenler bikini
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı
Aman dikkat! Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Bu hafta parasını ona yatıran kazandı
Kız kardeşinin kesik başıyla sokakta yürüdü
İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı
Ekonomist Mahfi Eğilmez: ''Paradan sıfır atsak...''
Antalya'da butik otelde facia: 2 ölü, 12 yaralı
Fenomen vücut geliştirme sporcusunun trajik ölümü! Halterin altında kaldı
Hande Sarıoğlu sere serpe güneş banyosu yaptı; Instagram alev aldı
Rus vekilden küstah tehdit: İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız