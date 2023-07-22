2 çocuk annesi Berfu Yenenler'den bikinili poz

Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 2 çocuk annesi Berfu Yenenler'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile 2019'da nikah masasına oturan Berfu Yenenler, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.



2 çocuk annesi Berfu Yenenler, şimdilerde yaz tatilinin keyfini çıkarıyor. Ünlü isim tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.



Son olarak bikinili pozunu paylaşan Berfu Yenenler, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Yenenler'in takipçileri ''Kim der ki iki çocuk doğurmuş maşallah" şeklinde yorumlar yaptı.



İşte Berfu Yenenler'in o paylaşımı: