21. yüzyılın en iyi 100 dizisi seçildi

İngiliz The Guardian gazetesi 21. yüzyılın en iyi 100 televizyon dizisini sıraladığı bir liste yayınladı. Gazete birkaç gün önce de yine 21. yüzyılın en iyi filmleri listesi yayınlamış, liste tartışmalar yaratmıştı.

2000'li yıllarda yayınlanmaya başlayan dizilerin değerlendirildiği listede birinci sırada efsane dizi The Sopranos yer alırken The Wire ve Mad Men dizileri 2. ve 3. sıraya yerleştiler.

Son yılların en dikkat çekici dizisi Game of Thrones listede ancak 7. sırada yer bulabilirken bir dönemin en çok izlenen ve merak edilen dizisi olan Lost ancak 71. sırada yer alabildi.

Listenin en büyük sürprizlerinden biri de 2. sezonu birkaç ay önce yayınlanan aykırı komedi dizisi Fleabag'in 8. sırada kendine yer bulması oldu.

İşte The Guardian'ın 21. yüzyılın en iyi 100 dizisi listenin ilk 20 sırası:

1. The Sopranos (1999-2007)

2. The Wire (2002-08)

3. Mad Men (2007-15)

4. The Thick of It (2005-12)

5. Breaking Bad (2008-13)

6. The Office (UK) (2001-03)

7. Game of Thrones (2011-19)

8. Fleabag (2016-19)

9. Peep Show (2003-15)

10. Atlanta (2016-)

11. Happy Valley (2014-)

12. 30 Rock (2006-13)

13. Line of Duty (2012-)

14. Curb Your Enthusiasm (2000-)

15. The West Wing (1999-2006)

16. Nighty Night (2004-5)

17. Deadwood (2004-6)

18. Girls (2012-17)

19. Ken Burns’s The Vietnam War (2017)

20. OJ: Made in America (2016)