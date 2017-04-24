7 saatlik yemek için 6 bin lira ödediler

Hakan Baş ve sevgilisi, oyuncu Bensu Soral yakın dostları ile Arnavutköy’deki Eftelya Balık’a gitti. 7 saatlik yemeğe 6 bin TL hesap geldi.

Akşam 20.00’de geldikleri lokantadan 03.00’te çıktılar. 7 saatlik yemeğe 6 bin TL hesap geldi. Hesabı Hakan Baş ödedi.

Oğuzhan Koç, "Keyifli bir yemekti ve zaten hesabı Hakan ödedi sağolsun" dedi. ibrahim büyükak'ın sarhoş hali dikkatlerden kaçmayan Eser Yenerler çıkışta, "Güzel bir akşam geçirdik. Fazla proje, iş konuşmadık" dedi. Gece saat 03.00’da balıkçıdan ayrılan ekip evlerinin yolunu tuttu.