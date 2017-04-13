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  1. 13 Nisan 2017 22:28

ABD'li oyuncudan şarkı itirafı

ABD'li oyuncu Blake Lively, eşi Ryan Reynolds'a doğum esnasında "Sevişelim" şarkısını çaldığını açıkladı.

ABD'li oyuncudan şarkı itirafı
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ABD'li oyuncu Blake Lively, eşi Ryan Reynolds’un doğum esnasında DJ'lik yaparak, kendisine ‘Let’s Get It On’ (Sevişelim) şarkısını çaldığını açıkladı.

'Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds’un kendisi gibi oyuncu olan eşi Blake Lively, Michael Kors’un 'Glamour Games' adlı programına katılarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

ABD’li aktris, doğum sancıları çektiği sırada eşinin ona şarkı çaldığını söyledi. 29 yaşındaki güzel, "Doğumdayken kocam bana ‘Let’s Get It On’ (Sevişelim) şarkısını çaldı. Doktorum buna o kadar güldü ki bebeğimizi düşürecek sandım" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.


‘Green Lantern’ filminin setinde tanışıp 2012 yılında evlenen, Aralık 2014’te kızları James’i kucağına alan Blake Lively-Ryan Reynolds çifti, geçtiğimiz eylül ayında ikinci bebeklerini kucağına aldı.

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