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Acun Ilıcalı'dan Nagehan - Aleyna kavgası açıklaması: ''Hepsini yayınlayamadık''

Acun Ilıcalı'dan Nagehan - Aleyna kavgası açıklaması: ''Hepsini yayınlayamadık''
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Survivor All Star’a damga vuran Aleyna-Nagihan kavgasının detaylarını anlatan Acun Ilıcalı, “Kavganın yüzde 75’ini yayınlayamadık” dedi.

Survivor All Star’a geçtiğimiz günlerde yaşan Nagihan ve Aleyna kavgası damgasını vurdu. Nagihan’ın Aleyna’yı ittirmesinin ardından Acun Ilıcalı’nın delirmesi sosyal medyada gündemden düşmezken, Acun Ilıcalı TV8’de katıldığı Cevap ver Türkiye programında olayın detaylarını anlattı.

Sözlü tartışma esnasında Nagihan’ın Aleyna’yı ittirdiği konseyde Acun Ilıcalı çileden çıkıp sandalye fırlatırken, Nagihan ve Aleyna dışarı çıkarılmıştı. Acun Ilıcalı, Nagihan’ın ceza aldığı ve Aleyna’dan özür dilediği konseyin tamamını yayınlamadıklarını söyledi. Ilıcalı, Nagihan ve Aleyna kavgasının yalnızca %25’inin yayınlandığını anlattı:

“Tabii siz televizyonda %20-25 arasında görüyorsunuz. Çünkü yayıncılık kuralları gereği biz %75’ini gösteremedik.”

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Etiketler acun ılıcalı survivor survivor all star nagehan karadere aleyna kalaycıoğlu kavga
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