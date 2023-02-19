  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Afet bölgesinden dönen Merve Boluğur eleştirilere yanıt verdi

Afet bölgesinden dönen Merve Boluğur eleştirilere yanıt verdi

Afet bölgesinden dönen Merve Boluğur eleştirilere yanıt verdi
Güncelleme:

Deprem bölgesinden dönen Merve Boluğur, kuaförden fotoğraf ve şarkı söylediği anları paylaşmasına gelen tepkilere yanıt verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yıkımlar gerçekleşti. Büyük kayıpların yaşandığı depremde arkadaşını aramak için ilk günler Hatay'a giden Boluğur evine dönünce normal hayatına devam etti.

Kuaförden anlarını paylaşan ve şarkı söyleyen Boluğur'a tepki geldi. Instagram'dan günlük hayattan çektirdiği fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, gelen eleştirilere sitem etti.

Boluğur, "Herkes psikolog herkes yargı merkezi ülkemde... Herkes kendi işine baksın, hepimizin kendi hayatı sonuçta... Şu kınama huyunuzdan vazgeçin, kendi yaşamlarımıza bakabiliriz" dedi.

Etiketler Merve Boluğur afet deprem depremzede bölge
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremde can kaybı 40 bin 689'a yükseldi
YÖK merak edilenleri yanıtladı: Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak?
Fuat Oktay duyurdu: Depremzedeler için ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası
Ekonomist Atilla Yeşilada: Daha fazla vergiye hazır olun
Deprem bölgesinden enkaz taşınıyor: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem bölgesi için korkunç tahmin
İTÜ’lü bilim insanlarından deprem raporu: İşte büyük yıkımın 5 ana nedeni
Beklenen depremin büyüklüğünü açıklayıp İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek sıraladı!
Arda'yı kurtaran AFAD gönüllüsü: Çocukları kurtarınca birbirimize sarılıp ağlıyorduk
Ev değil adeta mezar satmışlar