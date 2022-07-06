Ahu Tuğba’dan Meriç Erkan’a olay sözler

Önce sarık ve cübbeyi seçen ardından da adını Mahmut olarak değiştiren Meriç Erkan'ın "Aramda hiç bir şey yoktu. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdı" dediği Ahu Tuğba'dan "Gitsin ibadetini yapsın, ne işi var gazetelerde? Benim bu şahısla aramda hiçbir şey olmamıştır” yanıtı geldi.

Dansları, şovları, Ahu Tuğba’ya olan kıskançlığı ile yaptıkları ile dillerden düşmeyen Meriç Erkan, “Nasuh Tövbesi” ile yaşamaya karar verdi. Mahmut ismini alan Erkan, sakal uzatıp sarık taktı.

Yaşam tarzını değiştiren Mahmut Erkan, YouTube’da Katarsis isimli programa konuk oldu. Ahu Tuğba ile ilişkisi hakkında konuşan Erkan şunları dile getirdi:

“Ben orada böyle yaparsak tamam popüler olduk. Bu çılgınlık reyting getiriyor. Şöhrete çeviriyorum oradan finansa çevriliyor. İlgili var alaka var. Dünyalık gözle bakınca her şey yolunda. Bu ortamda o şekilde giden bir hayat ama şimdi dünyadan sıyrılıp o Meriç Erkan’a baktığımda çok kötü. O an dans ederken ölsem hiç hoş değil.

Arada bir duygu yok. Varmış gibi bir tiyatro içerisindeydik. Ahu Tuğba ile aramda hiç bir şey yoktu. Ben o dönemin yalancısıyım. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır”

“GİTSİN İBADETİNİ YAPSIN”

Magazinsortie’ye konuşan Ahu Tuğba, Erkan’ın ifadeleri hakkında şunları söyledi:

“Ben söyledim zaten hiçbir şey olmadığını kaç kez. Hâlâ reklâm peşinde. Gitsin ibadetini yapsın, ne işi var gazetelerde? Benim bu şahısla aramda hiçbir sey olmamıştır. İlk sinema filmini de benle çekmiştir, yıllarca hiçbir şey olamamıştır. 1988 yılından TV programına kadar ne yapmış sinemada? Benim hatam bir açılışa gittik, orada gördüm. Bana “Annem sana dua ediyor” dedi. Ben de Savaş Kalafat’a söyledim. Çünkü “Ahu Tuğba’yı seviyorum” diyen TV’ye çıkıyordu o zamanlar… Ben aptal mıyım, hepsi kendi kendi reklâmlarının peşindeydi. İbadetine devam etsin… Benim sayemde para kazandı, ben hakkımı ve iyi niyetimi helâl etmiyorum!”