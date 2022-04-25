Anıl Özkan Kimdir? Nereli?

Sanatçı olarak dikkatleri üzerine çeken ANIL ÖZKAN 27.01.1996 yılında Almanya’da Marburg'da dünyaya gelmiştir.

Aslen Denizlili olan yakışıklı isim, müzik alanında eğitim almakta ve kendisini geliştirmektedir.

Sanatçı ANIL ÖZKAN sahne adı olarak ‘’Dilemma’’ kullanmakta.



Günümüz itibariyle birçok müzik şirketinden teklifleri almakta gelen teklifleri değerlendirmektedir. Başarılı insanlara karşı bir hayranlığı olduğunu dile getiren ANIL ÖZKAN, küçük yaştan itibaren müzik ve tiyatro eğitimi de almış, eğitimli bir sanatçı olma yolunda devam etmekte.

İlk albüm çalışması dünyaca unlu plak şirketi Sony Müzik etiketi ile çıkmaya hazırlanıyor.

Resmi instagram hesabını @dilemma olarak kullanmaktadır. Paylaştığı resimler ile de bir hayli ilgi odağı olan başarılı sanatçı gelecek dönemlerde birçok başarılı müzik projesinde dünyaca unlu isimlerle yer alması bekleniyor.