Anne Marie ile Cizreli'nin düeti rekor kırıyor!

Sosyal medyada ilk düete olan yoğun ilgi ikincisini beraberinde getirdi.

İngiliz şarkıcı Anne Marie ve Cizreli Mehmet yeni bir düetle yine aynı uygulamada buluştu. Sean Paul'un 'Rockabye' şarkısıyla düet yapan ikili sosyal medyada binlerce beğeni almıştı. İngiliz şarkıcı Anne Marie, Sean Paul ile seslendirdiği 'Rockabye' düetini, Cizreli vatandaşla Smule uygulamasından yapmıştı. Anne Marie İngilizce, Cizreli Mehmet Ali Şahin ise Kürtçe seslendirdiği düetle ortaya ilginç görüntüler çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce beğeni almıştı.