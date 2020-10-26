Aras Bulut İynemli'den Çukur ve Yamaç itirafı

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur, 100. bölümüyle 26 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek. 4 sezondur ekranlarda olan Çukur'un başrol oyuncuları Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memilli ise dizinin YouTube kanalında yayınlanan özel bir söyleşide bir araya geldi.

Çukur'da Koçovalılar'ın en yakın adamı olan ve ölerek veda eden Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın yönettiği söyleşide ilginç anlar yaşandı.

Uğur Yıldıran, Çukur'un ilk isminin Aras olduğunu açıkladı. Yıldıran'ın sorusu üzerine Aras Bulut İynemli, dizinin ismini nasıl değiştirdiğini açıkladı.

"ÇUKUR'UN İLK İSMİ..."

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli "Dizinin ismi Aras olmuştu. Ama ben 'Aras olmaz' dedim. İsim düşünmeye başladık. Sonuçta bu mahalle hikayesi. Sonra Uluç, Yamaç, Ateş arasında düşünüldü. Ve sonuçta Çukur oldu dizinin adı" ifadelerini kullandı.