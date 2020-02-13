  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 13 Şubat 2020 12:49

Arkak Sokaklar'ın Zeliş'i trafikte dehşeti yaşadı

Oyuncu Yüsra Geyik, trafikte aracına kaskla saldıran ve kendisine küfür ettiğini öne süren motosiklet sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. Sürücü hakkında 7 yıl hapis istendi.

Arkak Sokaklar'ın Zeliş'i trafikte dehşeti yaşadı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde yıllardır Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı. O anları telefonuyla kayda alan oyuncu, şikayette bulundu.

KASKIYLA CAMA VE AYNAYA VURDU
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Yüsra Geyik, İstanbul Edirnekapı'da aracıyla seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Bilal Kömüşlü ile yol verme yüzünden tartıştı. Kömüşlü, motorunu aracın önüne kırıp küfürler savurdu, ardından kaskıyla Geyik'in aracının camına ve sol aynasına vurmaya başladı.

7 YIL HAPSİ İSTENDİ
O anları telefonuyla videoya kaydeden genç oyuncu, ardından savcılığa teslim edip şikayetçi oldu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti. Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
arka sokaklar , yüsra geyik , zeliha
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM