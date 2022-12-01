Armağan Çağlayan kötü haberi kendisi verdi

Armağan Çağlayan, dün gerçekleştirilen operasyon sonrasında sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi açıkladı. Çağlayan, kitlenin kanser çıktığını duyurdu.

Armağan Çağlayan, akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından ameliyat oldu. Çağlayan, durumuna ilişkin olarak bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Armağan Çağlayan, kitlenin kanser çıktığını söyledi:

"4,5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan frozen patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı patolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, 'Size Anlatacaklarım Var' turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar."

NE OLMUŞTU?

Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı" demişti.

Alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren Çağlayan, "Selamlar… Perşembe günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere. Herkese her şey için çok teşekkürler… Sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.