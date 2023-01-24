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Aşk-ı Memnu filminde Nihal'i canlandıracak isim belli oldu

Aşk-ı Memnu filminde Nihal'i canlandıracak isim belli oldu
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Aşk-ı Memnu efsanesi film olarak geri dönüyor. ''Bihter'' adlı filmin oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. Filmde Nihal karakterine hayat verecek isim belli oldu.

Ekranlarda uzun süre kalan ve her bir bölüm neredeyse izleyici tarafından ezbere bilinen Aşk-ı Memnu dizisi şimdi "Bihter" adıyla film olacak. Filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Beren Saat'ten sonra Farah'ın Bihter rolünü oynaması epey tartışılmıştı.  Hazal Kaya, aile dostu Ceyda Düvenci’nin BBO Yapım imzalı “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuş ve “Bihter” adıyla yeniden çekilecek olan “Aşk-ı Memnu” filmini ve yeni Nihal’i kimin canlandıracağını çok merak ettiğini açıklamıştı. İşte filmin yeni Nihal'i....

Farah Zeynep Abdullah

GENÇ OYUNCU NİHAL'İ CANLANDIRACAK

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin yeni Nihal’i için genç kuşağın en yetenekli oyuncuları arasında yer alan Helin Kandemir’le imza aşamasında olunduğu öğrenildi. TAFF Pictures imzalı filmde “Bihter”i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Behlül başta olmak üzere diğer roller için görüşmeler sürüyor.

Helin Kandemir

tv100

Etiketler aşkı memnu filmi bihter filmi nihal helin kandemir
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