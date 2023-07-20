Ata Demirer ''Bana ne araziden arabadan'' diyerek yatırımını açıkladı

“Ne Olursan Ol, Rahat Ol” adlı YouTube programına konuk olan Ata Demirer mal varlığını açıkladı.

Ata Demirer, Sibel Arna’nın “Ne Olursan Ol, Rahat Ol” adlı YouTube programına konuk oldu. Yazları Bozcaada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren komedyen, “Bozcaada’da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Bana ne araziden arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim” dedi.

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Ata Demirer mal varlığına dair sözlerine şöyle devam etti:

“Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor. ‘Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım’ diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye yapıyorum yetiyor.”