Ata Demirer'den ''nasıl bir cumhurbaşkanı'' sorusuna dikkat çeken yanıt

Disney Plus ekranlarında yayınlanan Bursa Bülbülü adlı filmiyle gündemde olan ünlü komedyen Ata Demirer, canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın "Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı, konusu 1980'li yıllarda geçen, piyanist şantörlük yapan Cengiz Sezen’in öyküsünü anlatan Bursa Bülbülü filmi geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ta gösterime girdi. Bursa Bülbülü, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Ata Demirer de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Programda filmle ilgili konuşan Demirer, 'cumhurbaşkanlığı' sorusuna da yanıt verdi.

"GÜZEL ŞEYLER OLSUN DA..."

Ünlü komedyen "Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"O sandıkla benim aramda. Bu tip hayaller kurmuyorum ben, hepimiz için hayırlısı neyse o olsun. Güzel şeyler olsun da çok fazla şey söylemek istemiyorum. Siyaset benim uzmanlık alanım değil, çok cahil kalırım. Bizi nezaket kurtaracak. Daha yumuşak bir dil, mizaha alan bırakacak bir renklilik. Kabarelerini yapabilelim, onlarla büyüdük. skeçleri pervasızca yapacak bir ortam, bir mizahçının dileği bu olur herhalde."