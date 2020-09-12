Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi olay oldu

Beren Saat ve Mehmet Günsur'un başrollerinde olduğu “Atiye” dizisinin ikinci sezonu izleyiciyle buluştu.

Yeni sezonun ilk bölümüne damgasını vuran, Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger’in öpüşme sahnesi oldu.

İşletmeci Umut Evirgen’le aşk yaşamaya başlayan Şenolsun, geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ve Burak Deniz’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktığı, Metin Akdülger’i de takip etmeyi bırakıp sonra yeniden takibe aldığı haberleriyle gündemdeydi.



İlk sezonda Beren Saat ile Metin Akdülger'in bu sahneleri de çok konuşulmuştu.

ATİYE'NİN KONUSU

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.

Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.



Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.