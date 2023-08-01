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ATV'den o diziyle ilgili şaşırtan final kararı

ATV'den o diziyle ilgili şaşırtan final kararı
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ATV'de bu yaz yayın hayatına başlayan diziyle ilgili final yapacağı iddiaları ortaya atıldı.

Ekranların sevilen dizisi Vermem Seni Ellere için alınan karar dizinin hayranlarını üzdü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin yazlık dizisi Vermem Seni Ellere erken final kararı aldı. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin final tarihi de belli oldu.

ATV'DEN FLAŞ FİNAL KARARI
Bu yaz ÜveyAnne ve VermemSeniEllere" dizilerini seyirciyle buluşturan kanal bir final kararı aldı.

AKN Film'in Karadeniz'de çektiği "Vermem Seni Ellere" dizisi ekrana veda ediyor.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Ekranların yeni yüzlerinden EmreBey ile BuseMeral'in başrolünü paylaştığı romantik komedi dizisi 9. bölümde ekrana veda edecek.

6 temmuz Pazar günü 8. bölümü ile seyircisiyle buluşacak olan dizi 13 Temmuz Pazar akşamı final bölümü ile ekranlar veda edecek.

Etiketler final final kararı atv
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