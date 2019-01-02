''Bana gece mesaj atan kadınları arıyor''

Oyuncu Ali Erkazan kendisinden 23 yaş küçük nişanlısı Çağlar Kılıç'la birlikte Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı.

Ali Erkazan kendisinden 23 yaş küçük nişanlısı Çağlar Kılıç'la birlikte Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı.

Erkazan, tanışma hikâyelerini anlatırken, "Ben sevgili olmaya teklif ettim. Çağlar 8 ay düşündü" dedi.

Oyuncu aynı zamanda nişanlısının kendisine gece mesaj atan kadınları aradığını da söyledi.

PROGRAMDA EVLİLİK TEKLİFİ

Oyuncu Ali Erkazan, 4 yıllık nişanlısına canlı yayında evlenme teklif etti.