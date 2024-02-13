Banu Alkan 65 yaşında ilk kez evlendi!

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, 'Büyük aşkım' dediği Kemal Yıldız ile evlendiğini açıkladı.

'Afrodit' lakaplı oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kemal Yıldız ile evlendi. Çift, ilerleyen günlerde bir düğün yapacak.

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına evinin kapılarını açan Banu Alkan, "Kemal beni çok kıskanıyor. Dekolteye kızmaz çünkü çok medeni. 2 yıldır birlikteyiz. Bebek'te bir restoranda otururken gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım, sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal'i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım" dedi.

Evlendiğini programda açıklayan Alkan, parmağındaki alyansı göstererek, "Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris'e gider, bir düğün daha yaparız" diye konuştu.