  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Banu Alkan 65 yaşında ilk kez evlendi!

Banu Alkan 65 yaşında ilk kez evlendi!

Banu Alkan 65 yaşında ilk kez evlendi!
Güncelleme:

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, 'Büyük aşkım' dediği Kemal Yıldız ile evlendiğini açıkladı.

 'Afrodit' lakaplı oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kemal Yıldız ile evlendi. Çift, ilerleyen günlerde bir düğün yapacak.

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına evinin kapılarını açan Banu Alkan, "Kemal beni çok kıskanıyor. Dekolteye kızmaz çünkü çok medeni. 2 yıldır birlikteyiz. Bebek'te bir restoranda otururken gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım, sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal'i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım" dedi.

Evlendiğini programda açıklayan Alkan, parmağındaki alyansı göstererek, "Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris'e gider, bir düğün daha yaparız" diye konuştu.

Etiketler banu alkan evlilik Kemal Yıldız
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem riski olmayan 9 ili açıkladı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem riski olmayan 9 ili açıkladı Halka açılan İstanbul Üniversitesi'nden skandal görüntüler Halka açılan İstanbul Üniversitesi'nden skandal görüntüler Antalya sular altında! Okullar tatil edildi! Antalya sular altında! Okullar tatil edildi! Çıraklık ve stajyerlikte EYT ile kademeli emeklilikte kötü haber Çıraklık ve stajyerlikte EYT ile kademeli emeklilikte kötü haber Antalya'da sel can aldı! 1 kişi yaşamını yitirdi Antalya'da sel can aldı! 1 kişi yaşamını yitirdi CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti İstanbul'da Suriyeli gaspçıdan bıçaklı gasp girişimi İstanbul'da Suriyeli gaspçıdan bıçaklı gasp girişimi Zamlı bayram ikramiyeleri EYT'lilere ve yeni emeklilere de verilecek mi ? Zamlı bayram ikramiyeleri EYT'lilere ve yeni emeklilere de verilecek mi ? FOX TV'den bir dizi için daha apar topar final kararı FOX TV'den bir dizi için daha apar topar final kararı Dolar, Euro ve altın ABD enflasyon verisiyle dalgalandı Dolar, Euro ve altın ABD enflasyon verisiyle dalgalandı