  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Banu Alkan 68 bin TL'ye kurbanlık satın aldı

Banu Alkan 68 bin TL'ye kurbanlık satın aldı

Banu Alkan 68 bin TL'ye kurbanlık satın aldı

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, kurban alışverişiyle gündeme geldi. Alkan, Pendik'teki bir çiftlikten 68 bin liraya kurbanlık aldı.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, kurban alışverişiyle gündeme geldi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, Pendik'teki bir çiftlikten 68 bin liraya kurbanlık aldı.

 O anlar ise sosyal medyada yayınlandı. Yoğun ilgi gören görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Banu Alkan'ı reklam yapmakla suçlarken bir kısmı "Banu Alkan'ın reklama ihtiyacı yok. Allah kabul etsin" yorumlarında bulundu.

Etiketler yeşilçam afrodit banu alkan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Haziran ayı enflasyon tahminleri açıklandı: 24 yılın rekoru geliyor!
Dev operasyon! Erol Evcil dahil 250 zanlı gözaltında!
MAK Araştırma'dan yeni siyasi ittifak iddiası: ''Merkezde Zafer Partisi var!''
Vaka tablosu açıklandı! Dikkat çeken artış
Dilipak’tan bomba iddia: ''AK Partililerin yeni kasetleri var''
Volkswagen'in yüzde 100 elektrikli ilk sedanı ortaya çıktı
Dilan Çiçek Deniz'den sevgilisine cesur pozlar!
İslam Memiş'ten altın ve dolardaki düşüş sonrası dikkat çeken sözler
Türkiye yasta: Ünlülerden Cüneyt Arkın mesajları
Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar