Banu Alkan 68 bin TL'ye kurbanlık satın aldı

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, kurban alışverişiyle gündeme geldi. Alkan, Pendik'teki bir çiftlikten 68 bin liraya kurbanlık aldı.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, kurban alışverişiyle gündeme geldi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, Pendik'teki bir çiftlikten 68 bin liraya kurbanlık aldı.

O anlar ise sosyal medyada yayınlandı. Yoğun ilgi gören görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Banu Alkan'ı reklam yapmakla suçlarken bir kısmı "Banu Alkan'ın reklama ihtiyacı yok. Allah kabul etsin" yorumlarında bulundu.