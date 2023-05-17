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Bergüzar Korel hayranlarına müjde

Bergüzar Korel hayranlarına müjde
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3 çocuk annesi Bergüzar Korel, 7 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor. Korel yeni dizisinde Müge Anlı gibi bir televizyoncuyu canlandıracak.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, 2 yıl önce sene setlere dönme kararı aldıktan kısa bir süre sonra 3. kez hamile olduğunu öğrendi. Korel'in yer alacağı proje de hamilelikten dolayı ertelendi. Korel, 7 yıllık aranın ardından bu sefer dizi setlerine dönüyor.

MÜGE ANLI GİBİ TELEVİZYONCU OLACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bergüzar Korel daha önce ertelenen Kanlı Yayın adlı dizi ile kamera karşısına geçiyor. Bu kez #OGMPictures'ın çekmeye hazırlandığı dizi Amazon Prime Video'nun ilk yerli dizi içeriği olma özelliğini taşıyor. Proje Tasarımını Selim Erkul'un yaptığı dizinin senaryosunu Hilal Yıldız ve Nazlı Sunlı Kaçan yazıyor. Dizide Korel, "Neslihan Turhan" adlı Müge Anlı gibi ekranda cinayet olaylarına aydınlığa kavuşturan ünlü bir televizyoncuya hayat verecek.

Etiketler bergüzar korel müge anlı amazon prime
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